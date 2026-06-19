Wie herinnert zich niet supermarkt Edah: 'We zaten in ieder dorp'

Bijna 100 jaar was het merk net zo bekend als Albert Heijn of Jumbo. Hele volksstammen deden wekelijks hun boodschappen bij Edah. De supermarkt had het hoofdkantoor in Helmond en verdween in 2009 uit het straatbeeld.

"Bijna iedereen in Brabant ging wel naar de Edah", vertelt Berrie Janssen van het Edah-museum. Hij is nog steeds enorm trots op het bedrijf waar hij tot aan zijn pensioen werkte. "In bijna ieder Brabants dorp zaten we. Alle mensen die er werkten, deden dat met plezier." Janssen komt uit een echt Edah-gezin. Zijn vader werkte ook al voor de supermarkt. Het is dan ook niet zo gek dat hij nu nog steeds verbonden is aan het Edah-museum in Helmond, het enige tastbare overblijfsel van een roemrijke geschiedenis.

Ebben, Dames, Aukes en Hettema waren de vier kruideniersfamilies die rond 1910 een samenwerking begonnen. De voorletters van de van oorsprong Friese kruideniers vormen de naam van de nieuwe formule: Edah. Ze wilden een tegenwicht bieden tegen de bekende winkels van De Gruyter. In de tientallen jaren die volgen, groeit Edah als kool, met op het hoogtepunt bijna 300 winkels in heel Nederland.

Berrie Janssen omschrijft het Edah-gevoel als saamhorigheid. Tot aan de jaren '70 was Edah vooral in Brabant actief. Daarna werd het steeds meer een landelijke keten. Maar de Helmondse ziel bleef. Janssen: "Al die nieuwe medewerkers kregen ook dat gevoel. Die voelden zich toch betrokken. Brabanders hebben toch die mentaliteit dat we het samen moeten doen. Dat zit in onze ziel."

Toen in 1998 het concern werd overgenomen door Laurus, ging het toch bergafwaarts. "Er kwam een fusie met Super de Boer en toen ging de ziel eruit", zegt Janssen nog steeds met wat treurnis in de stem. Hij had er destijds slapeloze nachten van. De laatste winkel ging in de zomer van 2008 dicht.

De rijke historie van de Brabantse supermarkt is nog steeds te zien in het Edah-museum in Helmond. Daar houden vrijwilligers Edah nog een beetje levend. "Als je ons wilt bezoeken, staat de koffie altijd klaar", zegt Janssen met een flinke dosis Edah-gastvrijheid.