'Ik ben geen terrorist', zegt tiener die aanslag op Shell voorbereidde
Een tiener uit de gemeente Steenbergen zou een aanslag hebben voorbereid op Shell Pernis in Zuid-Holland. Ook de Tweede Kamer, het gebouw van de inlichtingendienst AIVD en Dow Chemical in Terneuzen waren in beeld bij hem. Hoe serieus het aanslagplan was, is onduidelijk. Hij leek vooral in de greep van sociale media. Maar hij zit al wel drie maanden in de cel, zo bleek donderdag tijdens een eerste openbare zitting over zijn zaak. "Ik ben geen terrorist", zei de jongen.
Hij was 18 jaar toen hij de fout in ging, afgelopen najaar. In de aanklacht staat dat hij vanuit zijn ouderlijk huis plannen maakte voor een aanslag. Hij tikte een pdf-document uit met een plan. Op een plattegrond had hij Shell Pernis omcirkeld. Verder had hij een vliegsimulator en een drone gekocht. Bovendien had de jongen het idee opgevat om naar Libië af te reizen en daar zijn aanslagplan voor te leggen.
Martelaar
In de aanklacht staat verder dat hij zich verdiepte in 'rechts-extremistisch gedachtegoed'. Ook chatte hij dat hij zou willen sterven als een martelaar, net zoals vliegtuigkaper Mohammed Atta bij de aanslagen in Amerika in september 2001. Naast de beschuldigingen over aanslagplannen zou hij ook iemand in Friesland via Discord hebben bedreigd.
Op of rond 15 maart dit jaar pakte de politie hem op en belandde hij in een penitentiair psychiatrisch centrum van een gevangenis. Dat is een speciale afdeling met gedetineerden die vaak in de war zijn, stoornissen hebben en extra zorg nodig hebben.
Donderdag verscheen de jongen in de rechtszaal in Breda. Hij zat wat te draaien op zijn stoel. "U kijkt alle kanten op behalve naar mij", zei de rechtbankvoorzitter bij het begin van de zaak. "Nee, ik luister", zei de jongen.
Sociale media
De officier van justitie sprak van "een ernstige verdenking". "Ik heb hem bij de eerste raadkamer gezien. Vergeleken met nu is dat een groot verschil. Het ging toen zeer slecht: hij was emotioneel en kwam nauwelijks uit zijn woorden. Het is duidelijk wat er heeft gespeeld. Hij zat in de fuik van sociale media."
Ze vertelde ook dat de jongen al een keer was gewaarschuwd door de politie, maar gaf geen details. "Hij staat open voor hulpverlening. Ik hoop dat het lukt om een passende vorm van begeleiding te vinden waarbij beeldschermen niet te veel nodig zijn."
Verboden
Ze had ook goed nieuws: de reclassering staat positief tegenover vrijlating, maar wel met strenge voorwaarden, zoals een meldplicht en meewerken aan een behandeling. Hij mag ook niet op sociale media komen, zoals Instagram en TikTok. Dat wordt gecontroleerd. Ook krijgt hij locatieverboden voor de gemeente Den Haag, Terneuzen en de Shell-fabriek in Pernis. De jongen kan morgenochtend al een enkelband om krijgen om hem 'op de voet te volgen'.
De rechtbankvoorzitter vroeg wat hij daarvan vindt. "Goed", zei de jongen. "Ik ga me eraan houden. Ik heb goede plannen: meteen aan het werk, school oppakken, mijn leven opbouwen." Hij wil ook graag weer naar school.
"Ik ben gewoon te ver gegaan. Ik wilde geen aanslag plegen, maar een toekomst bouwen. Met Gods wil komt het goed."
Vrijlating
De rechters overlegden kort achter gesloten deuren en beslisten over zijn voorarrest. "De verdenking is heel ernstig, ik zie je knikken. Zo ernstig dat de rechtbank niet vaak overgaat tot een schorsing. We gaan het in jouw geval wel doen." Onder strenge voorwaarden en met enkelband mag hij dus naar huis.
De rechter waarschuwde dat hij terug de cel in gaat als hij zich niet gedraagt. "Er mag niets misgaan. Jij moet je daaraan houden. Ik hoop dat we daar duidelijk in zijn." De jongen knikte en zei: "Dank u. Ik ben geen terrorist."