'Ik ben geen terrorist', zegt tiener die aanslag op Shell voorbereidde

Een tiener uit de gemeente Steenbergen zou een aanslag hebben voorbereid op Shell Pernis in Zuid-Holland. Ook de Tweede Kamer, het gebouw van de inlichtingendienst AIVD en Dow Chemical in Terneuzen waren in beeld bij hem. Hoe serieus het aanslagplan was, is onduidelijk. Hij leek vooral in de greep van sociale media. Maar hij zit al wel drie maanden in de cel, zo bleek donderdag tijdens een eerste openbare zitting over zijn zaak. "Ik ben geen terrorist", zei de jongen.

Hij was 18 jaar toen hij de fout in ging, afgelopen najaar. In de aanklacht staat dat hij vanuit zijn ouderlijk huis plannen maakte voor een aanslag. Hij tikte een pdf-document uit met een plan. Op een plattegrond had hij Shell Pernis omcirkeld. Verder had hij een vliegsimulator en een drone gekocht. Bovendien had de jongen het idee opgevat om naar Libië af te reizen en daar zijn aanslagplan voor te leggen. Martelaar

In de aanklacht staat verder dat hij zich verdiepte in 'rechts-extremistisch gedachtegoed'. Ook chatte hij dat hij zou willen sterven als een martelaar, net zoals vliegtuigkaper Mohammed Atta bij de aanslagen in Amerika in september 2001. Naast de beschuldigingen over aanslagplannen zou hij ook iemand in Friesland via Discord hebben bedreigd. Op of rond 15 maart dit jaar pakte de politie hem op en belandde hij in een penitentiair psychiatrisch centrum van een gevangenis. Dat is een speciale afdeling met gedetineerden die vaak in de war zijn, stoornissen hebben en extra zorg nodig hebben. Donderdag verscheen de jongen in de rechtszaal in Breda. Hij zat wat te draaien op zijn stoel. "U kijkt alle kanten op behalve naar mij", zei de rechtbankvoorzitter bij het begin van de zaak. "Nee, ik luister", zei de jongen.