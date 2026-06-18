Peter Gillis over 'Massa is Kassa' en de Oranjebus: dit mag je niet missen

Peter Gillis hoorde via de media dat zijn realityserie 'Massa is Kassa' stopt en de Oranjebus is populair in Amerika. Dit zijn de vijf verhalen die je deze donderdag niet mag missen.

Peter Gillis heeft niet officieel van Talpa gehoord dat zijn realityserie stopt. In de podcast 'Ni Na Lammers Luisteren' vertelt de vakantieparkenmagnaat dat noch hij, noch voice-over Frank Lammers bericht kregen over het einde van 'Familie Gillis: Massa is Kassa'. Talpa besloot vorige maand de serie te beëindigen na Gillis' veroordeling voor belastingfraude en mishandeling van zijn ex-vriendin. Lees hier het hele verhaal:

Bij het azc in aanbouw in Nuenen zijn explosieven gevonden: een vuurwerkmortier en een pijpbom. Het COA en burgemeester Freek van Genugten spreken hun afschuw uit over de vondst. Ondanks de incidenten blijft de planning staan: half augustus komen de eerste asielzoekers. In het dorp leeft veel weerstand tegen de komst van het azc, maar ook begrip voor opvang.

Check het hier:

Lees ook Burgemeester en COA geschrokken na vondst explosieven azc, begrip in dorp

De Oranjebus trekt in Amerika enorm veel bekijks. Tijdens de rit van Dallas naar Houston worden de chauffeurs als VIP's behandeld. Amerikanen en buitenlandse fans willen massaal op de foto met 'The Dutch Orange Bus'. Tilburger Luc en zijn maten krijgen uitnodigingen van de burgemeester, gouverneur en ambassade. Zaterdag gaat de bus weer voorop in de Oranjemars naar het duel tegen Zweden. Hier lees je hun verhaal:

Breda zet vol in op hoogbouw. In het nieuwe bestuursakkoord laat de coalitie de terughoudendheid rond hoge gebouwen los. De Grote Kerk (97 meter) is niet langer het vaste richtpunt. Ontwikkelaars met goede plannen treffen geen dichte deur meer, aldus wethouder Eddie Frster. De stad verhoogt de woningbouwambitie naar 7.000 woningen en wijst naar Strijp-S in Eindhoven als voorbeeld: rauw en grootstedelijk. Lees hier de analyse:

Lees ook Breda wil nieuwe skyline, Grote Kerk niet langer richtpunt

Tot slot nog een handig overzicht voor de tropische dagen die komen. Het Nationaal Hitteplan gaat donderdag in. Houd ramen en deuren overdag dicht, sluit zonwering of gordijnen, droog je was buiten en ventileer 's nachts goed. Een groene tuin helpt ook mee. Belangrijk is om op tijd te beginnen, voordat je huis echt warm wordt. Hier lees je alle tips: