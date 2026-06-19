In de hitte op zoek naar daklozen, Harco met zonnebrand en water op pad

Als het meer dan 27 graden is wordt bij zorginstantie SMO Helmond het hitteprotocol van kracht. De organisatie die ook dakloze mensen opvangt, gaat dan actief de straat op om dak- en thuislozen hulp te bieden tijdens de hitte. Met water, fruit, zonnebrand en petten trekt een hulpverlener de straat op en de bossen in op zoek naar daklozen om ze verkoeling en bescherming te geven.

De thermometer in de auto van Harco geeft 33 graden aan als hij op pad gaat. "Ik ga op zoek naar de mensen die altijd buiten zijn, dat lijkt leuk als het zulk mooi weer is, maar als je geen bescherming hebt of te weinig drinkt is dat niet goed voor je gezondheid", vertelt Harco. Omdat het warmer is trekken de dakloze mensen volgens Harco meer uit de stad het bosgebied in. "Daar is het toch wat koeler en zitten ze wat meer beschut."

"Iedereen kent wel de winterkouderegeling waarbij er extra aandacht is voor dak- en thuislozen als het extreem koud is. Tijdens deze hete dagen hebben we hier ook het hitteprotocol, dat gaat in als het meer dan 27 graden is", vertelt ambulant hulpverlener Harco van SMO Helmond. Die zorgorganisatie is een van de plekken waar daklozen 's nachts in de noodopvang kunnen.

De temperatuur is inmiddels opgelopen naar 34 graden als Harco zijn auto parkeert bij een bos ten zuiden van Helmond. "We hebben ook contact met BOA's en die hebben doorgegeven dat hier in het bos ook mensen verblijven", vertelt Harco. "De mensen weten niet dat ik kom en niet iedereen zit er op te wachten dat ik met hulp kom. Toch vind ik het belangrijk om ze in beeld te houden en iets bij te kunnen dragen als ze iets nodig hebben. Want het zijn vaak mensen die iets mee hebben gemaakt en echt hulp nodig hebben. "

Tijdens de lange wandeling let Harco op of er misschien wat groen is vertrapt of takken zijn afgebroken, dat erop kan duiden dat er mensen in de bosschages kunnen zitten. Op verschillende plekken langs de route zie je plastic zakken en kleding liggen. Na een tijdje komen we op een plek waar overduidelijk kort geleden mensen waren. "Heel even wachten", roept Harco als hij nog een tent ziet staan. "Hallo...hallo...klop, klop." Het is onduidelijk of er misschien iemand in de tent ligt te slapen. "Ik ga niet zomaar de tent openmaken, maar ik ga hier wel wat flesjes water, een pet en wat zonnebrand achterlaten. Deze plek is nog niet verlaten, dus als ze terug komen, of wakker worden dan ligt er in ieder geval wat spul waar ze mee vooruit kunnen."

De zoektocht op andere plekken in en rond Helmond levert geen mensen op die Harco hulp kan bieden in de hitte. Die mensen treft hij wel aan in de buurt van de nachtopvang. De mannen die de hele dag op straat hebben gelopen willen maar wat graag een flesje fris water van Harco. De pet, het fruit en de zonnebrand slaan ze vriendelijk af.

"Als de mensen hier 's ochtends na een nacht slapen weer de straat op gaan geven we ze ook al extra water en beschermingsmiddelen mee. Bovendien kunnen ze ook om 10 uur alweer naar binnen om verkoeling te zoeken, normaal is dat pas veel later op de dag", zegt Harco.