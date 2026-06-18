Jan (70) overleden vlak na vervullen laatste wens voor dochter

Jan van Kessel (70) uit Vessem is dinsdag overleden. Begin juni vertelde hij nog hoe hij, terwijl hij vocht tegen acute leukemie, werkte aan een belofte aan zijn overleden dochter Kim. Kort voor zijn dood zag hij nog hoe zijn lied Proost op Jou! verscheen en de inzamelingsactie het doel van 10.000 euro bereikte.

Op 29 mei verscheen Proost op Jou!, een ode aan Kim , die in 2020 op 37-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van borstkanker. Jan had haar op haar sterfbed beloofd een lied voor haar te maken. "Ja pap, dat moet je doen", was destijds haar reactie.

Jarenlang gewerkt aan het lied

Samen met een producer werkte Jan jarenlang aan het nummer. Ondanks zijn eigen ziekte zag hij de release van het lied nog uitkomen. Met Proost op Jou! wilde hij niet alleen zijn dochter eren, maar ook geld inzamelen voor Stichting No Guts No Glory, die mensen met kanker een muzikaal lichtpuntje biedt.

De inzamelingsactie leverde binnen enkele dagen al duizenden euro's op. Jan hoopte uiteindelijk minstens 10.000 euro op te halen voor de stichting. Dat doel heeft hij gehaald: de teller staat inmiddels op 10.950 euro. Daarmee komt ook die laatste wens uit.

Positief tot het laatst

Ook in zijn laatste weken bleef Jan opvallend positief. Vanuit zijn ziekenhuisbed vertelde hij dat hij hoopte dat mensen steun en kracht uit het lied zouden halen. "Staying positive is the best medicine", zei hij toen.

Jan van Kessel is 70 jaar geworden.