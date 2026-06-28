Ester (38) overleed vlak voor ze haar droom kon verwezenlijken

Met tranen in zijn ogen zet Jago de spullen van zijn vrouw Ester klaar op tafel. Ze was razend populair met haar TikTok-account CreativEster, waarop ze aan duizenden volgers uitlegde hoe je zo mooi mogelijk kon kleuren. Vakkundig zet Jago al haar kleurgerei precies neer zoals zij het altijd wilde hebben. Maar nu voelt het klaarzetten van haar spullen vreemd, maar bovenal hartverscheurend. Zijn grote liefde zal hij er nooit meer zien kleuren aan zijn keukentafel. Ester Welij overleed op 7 april aan de gevolgen van uitgezaaide borstkanker. Ze werd maar 38 jaar oud.

In een hoek van de kamer staat nog altijd haar kar vol kleurgerei: alcoholmarkers, acrylstiften, gelpennen en stapels kleurboeken. Alles ligt keurig op kleur. “Ester was een perfectionist”, vertelt Jago. “En dat zag je terug in alles wat ze maakte.” Ester deed aan cozy colouring: het inkleuren van eenvoudige tekeningen met alcoholmarkers. Als Jago door de kleurboeken van Ester heen bladert, komt haar talent tevoorschijn. Simpele tekeningen toverde ze om tot sprookjesachtige afbeeldingen met schaduwen, glitters, diepte en kleur. Ze liet geen plekje papier onbenut. “Ze kon echt toveren met die markers”, zegt Jago. “Hiernaar kijken vind ik heel moeilijk. Kon ik het allemaal maar terugdraaien.”

Het bekijken van Esters werk doet Jago veel.

Ruim anderhalf jaar geleden begon Ester haar werk te delen op TikTok. Ze was door haar ziekte gestopt met werken op een kinderdagverblijf en zocht iets om haar dagen mee te vullen. Kleuren gaf haar rust en plezier. “Het deed me heel goed om te zien dat ze zoveel geluk haalde uit het kleuren en haar TikToks. Omdat ik wist dat ze verder niets meer kon. Dit was het enige waar ik haar echt gelukkig mee kon maken. En daar doe je alles voor”, vertelt Jago. Haar account groeide snel en al gauw had ze tienduizenden volgers online. Soms kwam ze zelf in beeld, maar vaak hoorden volgers vooral haar herkenbare, opgewekte stem. “Daar kan ik nu nog niet naar luisteren”, zegt Jago, met tranen in zijn ogen. “Dat komt nog te hard binnen.”

Een trouwfoto van Jago en Ester.

Wanneer Ester in de woonkamer aan het filmen was, leefde het hele gezin even om haar heen. “We hebben drie kinderen. Als Ester live was, was iedereen stil. Het was een stukje geluk dat we haar gaven.”

De borstkanker zaaide uit naar haar botten en hersenen. Jago vertelt hoe hij Ester steeds zwakker zag worden: “Ik zette alles voor haar klaar, want ze was zo zwak dat ze alleen nog haar stiften vast kon houden. Maar ze bleef kleuren.” Ook Esters volgers wisten van haar ziekte af. Hun steun deed haar goed. “Ze bleef altijd positief en lief tegen iedereen online. Ze wilde anderen inspireren om ook in moeilijke tijden iets moois te blijven zien.”

Simpele kleurplaten toverde Ester om tot tekeningen vol diepte, schaduw, glitters en kleur. (foto: Floortje Steigenga)

Ester had nog één grote wens en dat was haar eigen kleurboek uitbrengen. Na talloze afwijzingen van uitgeverijen belde Ester met haar laatste krachten met uitgeverij Lijn & Lus. “Toen duidelijk werd dat ze ziek was en dat er haast bij was, hebben we alles op alles gezet. Binnen vijf dagen lag het boek bij de drukker”, vertelt Sharina van Lijn en Lus. Ester kon nog één losse plaat uit haar boek inkleuren: een beertje in een hangmat in het bos. Een tweede, nachtelijke versie bleef onaf. Jago houdt de half ingekleurde plaat vast. “Dat is niet meer gelukt. Ze kon niet meer. Maar ik vind het mooi dat ik deze laatste kleurplaat van haar heb.” Het boek zelf heeft Ester nooit meer in handen gehad. De eerste print ging mee in haar kist bij de crematie. “Zo heb ik het haar toch nog mee kunnen geven”, zegt Jago. In haar boek Forever Friends beleven beertje Mishka en kuiken Lulu samen kleine momenten. “Ze genieten van de kleine dingen”, vertelt Jago. “Dat is wat Ester wilde meegeven.” Nu kleuren haar fans haar droom verder in. Jago probeert online iedereen te complimenteren die in Esters boek kleurt. “Ik vind het prachtig om te zien, maar ook moeilijk. Ik weet hoe graag zij dit zelf had willen meemaken.” Thuis probeert hij met zijn kinderen door te gaan. “We hebben elkaar nog en proberen mooie momenten te maken en haar te herinneren. In alles hier in huis vind ik Ester terug. Zo voelt ze soms toch dichtbij.” Jago bladert nog eens door het werk van Ester en er verschijnt een glimlach op zijn betraande gezicht. “Ze heeft mij een beter mens gemaakt. Ester was een soort engel die bij ons is geweest.”

Ester van Welij werd 38 jaar oud. (foto: privéarchief Jago)