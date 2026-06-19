Eerst nog kans op felle onweersbuien, daarna zonnig en warm weekend
Brabant stevent af op een zonnig en warm weekend. Maar voordat het zover is, kunnen vrijdag aan het eind van de middag en in de avond nog stevige regen- en onweersbuien over de provincie trekken.
Vrijdag is het eerst nog tropisch warm. De temperatuur loopt op naar 34 tot lokaal 36 graden. Daarbij voelt het benauwd aan. “We zitten nog steeds in de warme lucht en het is nog wat vochtiger, dus het wordt echt wel benauwd”, zegt weerman Johnny Willemsen.
Aan het eind van de middag ontstaan waarschijnlijk de eerste buien boven België. Daarna trekken ze richting Brabant. Vooral in de eerste uren van de avond kunnen ze de provincie bereiken. Lokaal kunnen de buien stevig uitpakken, met hagel, veel regen in korte tijd en zware windstoten.
Waar de buien precies vallen, is lastig te voorspellen. “Dat is met onweer eigenlijk altijd zo. Meestal kun je pas een kwartier van tevoren veel detail geven”, zegt Willemsen. Ook kunnen de verschillen groot zijn. “Drie straten verderop kunnen de bomen platliggen en bij jou gebeurt er niks.”
Zo gaat het weer in het weekend er uit zien
Na die buien knapt het weer op. Het weekend verloopt overwegend droog en zonnig. De temperaturen liggen zaterdag en zondag tussen de 27 en 31 graden. Daarmee blijft het volop zomer, maar minder heet dan vrijdag.
“Het weekend wordt iets minder heet dan vandaag”, zegt Willemsen. “De kans op een bui is niet nul, maar wel klein. Er is vooral heel veel zonneschijn.”
Ook na het weekend blijft het zomers. Begin volgende week kan de temperatuur opnieuw oplopen naar zo’n 34 graden.