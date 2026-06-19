Eerst nog kans op felle onweersbuien, daarna zonnig en warm weekend

Brabant stevent af op een zonnig en warm weekend. Maar voordat het zover is, kunnen vrijdag aan het eind van de middag en in de avond nog stevige regen- en onweersbuien over de provincie trekken.

Vrijdag is het eerst nog tropisch warm. De temperatuur loopt op naar 34 tot lokaal 36 graden. Daarbij voelt het benauwd aan. “We zitten nog steeds in de warme lucht en het is nog wat vochtiger, dus het wordt echt wel benauwd”, zegt weerman Johnny Willemsen. Aan het eind van de middag ontstaan waarschijnlijk de eerste buien boven België. Daarna trekken ze richting Brabant. Vooral in de eerste uren van de avond kunnen ze de provincie bereiken. Lokaal kunnen de buien stevig uitpakken, met hagel, veel regen in korte tijd en zware windstoten.