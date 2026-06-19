De Bavoloop gaat toch niet door vanwege hitte: 'Moeilijk te bevatten'

De Bavoloop in Rijsbergen gaat zondag toch niet door. Ondanks extra maatregelen tegen de hitte heeft de gemeente geen toestemming gegeven voor het hardloopevenement. "Het besluit is voor ons een grote teleurstelling en eerlijk gezegd ook moeilijk te bevatten", schrijft de organisatie in een persbericht.

Een dag later kwam alsnog het besluit om het evenement af te lassen. De Veiligheidsregio en GGD GHOR hebben organisatoren van sportevenementen geadviseerd om tussen elf uur 's ochtends en vier uur 's middags geen zware inspanningen te laten verrichten. De temperatuur stijgt naar verwachting tot 30 graden en kan lokaal oplopen tot 35 graden.

Tot donderdag leek het er nog op dat de Bavoloop gewoon door kon gaan. "Het is warm, maar het is ook weer niet zo dat we nooit met deze omstandigheden te maken hebben gehad", zei voorzitter René van Overveld toen in de Zundertse Bode .

De gemeente heeft dat advies overgenomen. Daardoor kreeg de Bavoloop geen toestemming om door te gaan. Om half elf zou de rollatorloop beginnen, om elf uur de kinderloop. Vanaf half één stonden de afstanden van 10, 5 en 2,5 kilometer op het programma.

Eerder starten niet haalbaar

Een deel van het parcours loopt door het centrum van Rijsbergen. Tussen de gebouwen en op de bestrating blijft de warmte langer hangen, waardoor de gevoelstemperatuur nog verder kan oplopen.

Volgens de organisatie was het organisatorisch niet haalbaar om het evenement eerder of later te laten starten. Bovendien blijft het ook later op de dag erg warm. "Bij de beoordeling van hitterisico's wordt niet alleen gekeken naar temperatuur, maar ook naar zonkracht, luchtvochtigheid en fysieke inspanning. Op basis van deze factoren wordt het ons afgeraden het evenement door te laten gaan."

Veiligheid

Een advies dat de organisatie niet naast zich neer kan leggen. "De veiligheid van iedereen die betrokken is, moet altijd zwaarder wegen dan onze wens om het evenement te laten plaatsvinden." Het is nog niet bekend of de Bavoloop op een later moment wordt ingehaald. De organisatie onderzoekt de mogelijkheden en vraagt om begrip voor de situatie.

Ook het Kei Gezond Festival in Deurne, dat zaterdag zou plaatsvinden, is vanwege de hitte afgelast. De Rooi Runs in Sint-Oedenrode op zondag en De Maasdijk in Oss op zaterdag gaan vooralsnog wel door.