'Grote slag' in strijd tegen automonteurs die geheime ruimtes maken

Auto's met verborgen ruimtes. Om geld, drugs of wapens in te verstoppen. Ze duiken steeds vaker op. In maart nog op een bedrijventerrein in Zevenbergen. Dat is ook de reden dat ze sinds kort strafbaar zijn. En nu verschijnen intussen de eerste verdachten al voor de rechter. Zoals donderdag in Breda. De politie is tevreden en spreekt van een 'grote slag'.

Het was een golf aan drugsvangsten begin dit jaar in de gemeente Moerdijk. Zoals in Zevenbergen op 23 maart, waar agenten loodsen aan de Looierij en de Industrieweg in de gaten hielden. Coke

Toen er een verdachte auto wegreed gingen agenten er achteraan. De wagen met de Rotterdamse automobilist (25) aan het stuur werd aan de kant gezet voor controle. In een verborgen ruimte onder de voorstoelen lag 34 kilo cocaïne. Afkomstig uit die loodsen in Zevenbergen. Toen agenten daar binnenvielen vonden ze nog eens bijna duizend kilo coke. En 1857 kilo hasj. Ook werden drie mannen opgepakt een 59-jarige man uit Zevenbergen en twee broers (46 en 57) uit Breda en Amsterdam.

Nog zeker zeven verdachte auto's doken op, de politie sprak later zelfs over tientallen wagens. Vaak heel gewone gezinswagens maar wel met Spaanse, Franse en Duitse kentekens. Die werden binnenstebuiten gekeerd en ook daarin zaten verborgen ruimtes.

De werkplaats (Foto: Politie Zeeland-West-Brabant)

Al snel was duidelijk dat er een werkplaats was in Zevenbergen om die wagens aan te passen 'op professionele wijze', meldt de politie vrijdag. 'De verborgen ruimtes waren zorgvuldig ingebouwd, waardoor deze nauwelijks opvielen.' Naast het drugsbezit zijn de mannen aangeklaagd voor een splinternieuw wetsartikel: bezit en bouwen van verborgen ruimtes in auto's. Bovenop de jarenlange straf voor drugsbezit kun je dus voortaan nog tot wel vier jaar cel extra krijgen. Automonteurs

Het openbaar ministerie kan ook hoog inzetten want extra strafverzwarend is dat een paar van de verdachten automonteurs zijn. Ze worden gezien als bouwers van die verborgen ruimtes. De politie is nog bezig met uitlezen van de mobieltjes van enkele verdachten. Daaruit zou duidelijk worden dat ze al jaren bezig zijn met drugssmokkel. "Vanaf medio 2022", zei de officier van justitie. "Al vanaf 2021 vonden we foto’s van voertuigen met verborgen ruimtes." Meer details werden donderdag op de zitting niet gegeven. Het was de eerste tussentijdse zitting. Een volgende is over drie maanden. Tot die tijd blijven de vier mannen in de cel.

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Verborgen ruimtes verboden



De Nationale politie ziet een 'explosieve toename' van het aantal professioneel aangebrachte verborgen ruimtes in vervoermiddelen. Waren er pakweg tien jaar geleden nog zo'n 150 gevallen, in 2020 was dat al opgelopen tot zeker 600 en daarna steeg dat alleen maar. Ook ziet de politie dat de kwaliteit en afwerking van verborgen ruimtes steeds complexer wordt en dat zij zonder gedegen onderzoek vaak niet te herkennen zijn. Het zit verborgen in het autointerieur, in dashboards en carrosserie. Het bouwen en bezitten van verborgen ruimtes in voertuigen is sinds 1 januari 2026 in Nederland strafbaar. 'De politie is zeer tevreden met de ontdekking in Zevenbergen en denkt hiermee een grote slag te hebben geslagen in het tegengaan van het gebruik en het inbouwen van verborgen ruimtes, zowel in Nederland als daarbuiten.' Dat meldt de politie Zeeland-West-Brabant vrijdag in een persbericht met foto's van de vangst.