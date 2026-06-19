Navigatie overslaan
Ontdek
VIDEO

Bewoner aangehouden na vondst dode vrouw in Sprang-Capelle

Vandaag om 11:55 • Aangepast vandaag om 12:09
Dode vrouw in huis Sprang-Capelle, politie doet groot onderzoek (foto: Evie Hendiks).
Dode vrouw in huis Sprang-Capelle, politie doet groot onderzoek (foto: Evie Hendiks).

In het onderzoek naar het overlijden van een vrouw in een huis aan de Kaardebol in Sprang-Capelle is een man aangehouden. Dat maakte de politie vrijdagochtend bekend. Hij is een bewoner van het huis waar het lichaam van de vrouw zondagnacht werd gevonden. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De verdachte is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat hij langer vast blijft zitten.

Hulpdiensten werden zondagnacht rond kwart over vier gewaarschuwd omdat er iets ergs was gebeurd in het huis aan de Kaardebol. In die woning werd vervolgens de overleden vrouw gevonden. Sindsdien doet de politie onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.