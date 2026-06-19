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Bewoner aangehouden na vondst dode vrouw in Sprang-Capelle
Vandaag om 11:55 • Aangepast vandaag om 12:09
In het onderzoek naar het overlijden van een vrouw in een huis aan de Kaardebol in Sprang-Capelle is een man aangehouden. Dat maakte de politie vrijdagochtend bekend. Hij is een bewoner van het huis waar het lichaam van de vrouw zondagnacht werd gevonden.
De verdachte is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat hij langer vast blijft zitten.
Hulpdiensten werden zondagnacht rond kwart over vier gewaarschuwd omdat er iets ergs was gebeurd in het huis aan de Kaardebol. In die woning werd vervolgens de overleden vrouw gevonden. Sindsdien doet de politie onderzoek naar wat er precies is gebeurd.
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