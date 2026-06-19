Temptation-verleider Alex verdacht van stelen honderden exclusieve sneakers

Alex M., bekend van zijn deelname aan Temptation Island, moet maandag voor de rechter verschijnen. De uit Breda afkomstige M. wordt door het Openbaar Ministerie (OM) verdacht van betrokkenheid bij het stelen van honderden exclusieve schoenen in Veldhoven.

Volgens justitie zou M. samen met een andere verdachte uit Nieuwkuijk op 1 oktober 2022 naar het terrein van sneakerplatform StockX in Veldhoven zijn gereden met een trekker en oplegger. Daarbij zouden zij gebruik hebben gemaakt van een vervalste laadbrief.

Medewerkers van het bedrijf zouden vervolgens, zonder argwaan te hebben, meerdere pallets met sneakers hebben geladen. Nadat ook de laadbrief was ondertekend, vertrok de vracht met de lading. Over de exacte waarde van de gestolen goederen zijn geen details bekendgemaakt.

M. werd bekend door zijn deelname aan Temptation Island, waar hij tweemaal als verleider meedeed. Tijdens zijn eerste deelname kreeg hij een relatie met Rosanna Voorwald. Ook in de VIPS-editie van het programma probeerde hij opnieuw haar aandacht te winnen.