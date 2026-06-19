Rijinstructeur (36) randt meisje (16) aan in lesauto en moet de cel in

Rijinstructeur Yama G. (36) is vrijdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot vier maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk voor het aanranden van een 16-jarig meisje dat rijles bij hem had in Den Bosch. Ook had de man kinderporno op zijn telefoon.

Volgens de rechtbank heeft Yama G. zijn minderjarige leerling tijdens haar rijlessen betast. Hij raakte haar op diverse plekken aan terwijl zij rijles had waardoor ze geen kant op kon en het moeilijk vond om zich te verzetten. Deze handelingen gingen, volgens de rechtbank, gepaard met vele, zeer ongepaste en vergaande seksuele opmerkingen, vragen en berichten. Op deze manier maakte de man ‘misbruik van de kwetsbare positie waarin het jonge slachtoffer zich bevond’, schrijft de rechtbank in het vonnis.

Daarnaast had de rijinstructeur kinderporno op zijn telefoon, dat hij via de chatapp Telegram had binnengehaald. De rechtbank vindt al met al wat Yama G. deed 'zeer ongepast in de relatie tussen een rijinstructeur en zijn leerling'.

Yama G., die tegenwoordig met vrouw en kinderen in Turnhout woont, hield tijdens de zitting bij hoog en bij laag vol dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Hij schaamt zich wel dat hij veel te vrij met zijn leerlinge is omgegaan, maar ontkende dat hij haar heeft aangerand. Yama zou het meisje hebben aangeraakt op haar hoofd, haar benen en haar handen. En ook zou hij meerdere malen zijn hand op haar kruis hebben gelegd. De rechtbank ziet niet alleen de hand op haar kruis, maar álle handelingen als seksueel, omdat de man ook in berichten en in de auto steeds over seks en een mogelijke relatie praatte.