Beste reizigers... geen treinen in de provincie door staking ov-personeel

Reizigers die woensdagochtend 24 juni vroeg op pad moeten en de trein willen pakken, hebben in veel gevallen pech. Door een staking van vakbonden in het openbaar vervoer rijden er tot acht uur ’s ochtends geen treinen in het hele land.

Van vier tot acht uur in de ochtend rijden er door het hele land geen treinen, zo meldt de NS. Ook bij de schoonmakers in de trein wordt gestaakt; de spoorwegorganisatie roept daarom op om afval zelf mee de trein uit te nemen.

De vakbonden staken tegen de voorgenomen plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Ook de Eurocity en de Eurocity Direct, die Breda verbind met Rotterdam, Antwerpen en Brussel, rijden door de staking niet, net als de internationale ICE-treinen in de richting van Duitsland. Alleen internationale treinen zoals de Eurostar rijden wel, evenals de trein tussen Amsterdam Centraal en Schiphol.