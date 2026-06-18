Tweede Kamer wil een rechtstreekse trein tussen Eindhoven en Brussel

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat er een directe trein gaat rijden tussen Eindhoven en Brussel. Onder een motie die ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis woensdagavond indiende, staan genoeg andere fracties voor een meerderheid. De Eurocity Direct die nu vanuit Amsterdam vertrekt, zou niet meer in Rotterdam, maar in Eindhoven moeten stoppen.

Op het moment zijn er behalve de Eurostar twee treinverbindingen tussen Rotterdam en Brussel: de Eurocity Direct, die vertrekt uit Amsterdam Zuid, en de Eurocity die vanuit Rotterdam vertrekt en tussendoor vaker stopt.

'Feitelijk maar één verbinding'

De Eurocity Direct haalt de Eurocity onderweg naar Brussel in, legt initiatiefnemer Pieter Grinwis (ChristenUnie) uit aan het ANP. "Feitelijk is er dus maar één verbinding met Brussel per uur, als je de Eurostar buiten beschouwing laat." De Eurostar rijdt verder door Europa en kost meestal fors meer.

Grinwis stelt voor om de Eurocity niet meer naar Rotterdam maar naar Eindhoven te laten rijden. In ruil daarvoor zou Rotterdam elk uur een tweede Eurocity Direct moeten krijgen. "Dat is voor beide steden gunstiger."

Afspraken

Eerder ondertekenden de Nederlandse en Belgische regeringen al een verklaring waarin staat dat de landen een treinverbinding tussen Eindhoven en Brussel willen. Het moet daarmee makkelijker worden om van de Brainportregio naar het hart van de Europese Unie te reizen, en andersom.

Een directe treinverbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf liep eerder dit jaar juist vertraging op. Die zou eigenlijk in december dit jaar klaar zijn.