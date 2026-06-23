Geen treinen en bussen in de provincie door staking ov-personeel

Reizigers die woensdagochtend 24 juni vroeg op pad moeten en de trein of bus willen pakken, hebben in veel gevallen pech. Door een staking van vakbonden in het openbaar vervoer rijden er tot acht uur ’s ochtends geen treinen en bussen in het hele land.

Van vier tot acht uur in de ochtend rijden er door het hele land geen treinen, zo meldt de NS. Ook bij de schoonmakers in de trein wordt gestaakt; de spoorwegorganisatie roept daarom op om afval zelf mee de trein uit te nemen. De vakbonden staken tegen de voorgenomen plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Ook de Eurocity en de Eurocity Direct, die Breda verbind met Rotterdam, Antwerpen en Brussel, rijden door de staking niet, net als de internationale ICE-treinen in de richting van Duitsland. Alleen internationale treinen zoals de Eurostar rijden wel, evenals de trein tussen Amsterdam Centraal en Schiphol.

Streekvervoer staakt mee

Ook in het streekvervoer gaan reizigers hinder ondervinden van de staking. Bij Bravo, het busvervoer in Noord-Brabant, is nog niet duidelijk hoeveel chauffeurs woensdag het werk neerleggen. Daardoor wordt verwacht dat er tot zeker acht uur weinig tot geen bussen rijden. Ook daarna kan er nog rituitval en vertraging zijn, tot zeker tien uur. Hoe de dienstregeling er precies uit komt te zien is nog onzeker. Reizigers wordt geadviseerd hun reis uit te stellen of vlak voor vertrek de reisplanner te checken. De bussen van en naar Eindhoven Airport (lijnen 400 en 401) zullen wel gewoon blijven rijden volgens dienstregeling. Minder treinen door hitte

Naast de staking moeten reizigers er ook rekening mee houden dat er vanaf woensdag op een aantal trajecten minder treinen rijden door de verwachte hitte. Bij temperaturen van rond de 30 graden of hoger kunnen treinonderdelen oververhit raken, legt de vervoerder uit. Vooral als het 's nachts ook warm blijft en een trein niet kan afkoelen, kunnen storingen optreden. In onze provincie geldt dit woensdag voor de treinen die rijden tussen Bergen op Zoom en Zwolle. Daar rijden normaal gesproken vaak dubbeldekkers die gevoeliger zijn voor problemen bij hitte omdat het zware treinen zijn. Een NS-woordvoerder legt uit dat daar wat geswitcht kan worden waardoor de gewone dienstregeling na woensdag naar verwachting weer wordt opgepakt.