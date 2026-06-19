ZooParc Overloon verliest belangrijke status wegens 'ernstige problemen'

ZooParc Overloon is een belangrijke status als dierentuin kwijt. Het park heeft een aantal verbeterpunten voor het welzijn van de dieren niet op tijd doorgevoerd, meldt pretparkwebsite Looopings. De dierentuin kreeg een jaar de tijd om de situatie te verbeteren. Volgens de brancheorganisatie gaat het om 'ernstige problemen' die aangepakt hadden moeten worden in geval van een degradatie.

Door de degradatie is ZooParc geen volwaardig lid meer van de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). Dat is een samenwerkingsverband van ruim vierhonderd dierentuinen en aquaria over de hele wereld. Binnen de dierentuinwereld is zo’n lidmaatschap belangrijk. ZooParc heeft nu een voorwaardelijk lidmaatschap voor een jaar gekregen. Rode panda’s en otters

Na een bezoek van EAZA kreeg het dierenpark vorig jaar de opdracht om op zes punten verbeteringen door te voeren rond dierenwelzijn. Dat lukte niet helemaal.