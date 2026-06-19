ZooParc Overloon verliest belangrijke status wegens 'ernstige problemen'
ZooParc Overloon is een belangrijke status als dierentuin kwijt. Het park heeft een aantal verbeterpunten voor het welzijn van de dieren niet op tijd doorgevoerd, meldt pretparkwebsite Looopings. De dierentuin kreeg een jaar de tijd om de situatie te verbeteren. Volgens de brancheorganisatie gaat het om 'ernstige problemen' die aangepakt hadden moeten worden in geval van een degradatie.
Door de degradatie is ZooParc geen volwaardig lid meer van de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). Dat is een samenwerkingsverband van ruim vierhonderd dierentuinen en aquaria over de hele wereld.
Binnen de dierentuinwereld is zo’n lidmaatschap belangrijk. ZooParc heeft nu een voorwaardelijk lidmaatschap voor een jaar gekregen.
Rode panda’s en otters
Na een bezoek van EAZA kreeg het dierenpark vorig jaar de opdracht om op zes punten verbeteringen door te voeren rond dierenwelzijn. Dat lukte niet helemaal.
Twee punten werden niet op tijd aangepakt. Zo moeten er nog aanpassingen komen aan het hekwerk van het verblijf van de rode panda’s. Ook moet het binnenverblijf van de kleinklauwotters worden uitgebreid.
"Helaas is het niet gelukt de laatste twee punten binnen de gestelde termijn op te lossen", zegt een woordvoerster van Libéma, het bedrijf achter ZooParc, tegen Looopings. Volgens haar worden de laatste twee kritiekpunten dit jaar nog aangepakt. Daarna zou het park weer aan de richtlijnen moeten voldoen.
Volgens ZooParc zijn de regels van EAZA dit jaar aangescherpt en werd de dierentuin in Overloon als een van de eerste parken gecontroleerd. Moederbedrijf Libéma zwaait ook de scepter bij onder meer Safaripark Beekse Bergen en Eindhoven Zoo. Het is niet bekend of die dierentuinen ook zijn gecontroleerd. Libéma was vrijdagavond niet bereikbaar voor aanvullend commentaar.
Ernstige problemen
Een woordvoerder van EAZA wil tegenover dierentuinnieuwssite Zooflits niet ingaan op de situatie bij ZooParc. Wel benadrukt hij dat een waarschuwing van het lidmaatschap alleen gebeurt als 'ernstige problemen' niet worden aangepakt.
Volgens Zooflits gaat het bij zulke waarschuwingen vooral om problemen rond dierenwelzijn en veiligheid. Andere zorgen wegen bij een herkeuring minder zwaar mee.