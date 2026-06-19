Antonette won ooit 1 miljoen gulden in het tv-programma 'De Bus'

Stop elf onbekende Nederlanders in een rijdende touringcar vol camera’s en laat ze vier maanden door Nederland rondrijden. Dat was simpelweg het format van realityprogramma De Bus van SBS6. Begin 2000 was het programma op tv en de winnares was een Brabantse: Antonette uit Woudrichem.

"Ik was nog heel jong en onbezonnen en had niet verwacht dat ik zou worden uitgekozen", vertelt Antonette Sterrenburg lachend op Omroep Brabant Radio. Ze was destijds 24 jaar oud en had wel zin in een avontuur. De kapster schreef zich in en voor ze het wist, zat ze in die bus. Het Nederlandse publiek sloot Antonette in het hart en na vier maanden ging ze er met de winst vandoor. Ze won 1 miljoen gulden bruto.

Het is dit weekend een feest van herkenning voor iedereen die nog wel eens terugdenkt aan Hyves, Nokia-telefoons en internetten via een inbelmodem. Prrrr... tuuuut... krrrr... Op Omroep Brabant Radio gaan we namelijk het hele weekend terug naar dit decennium dat stiekem toch alweer zo’n 25 jaar achter ons ligt. Met uiteraard veel muziek én herinneringen, zoals aan De Bus. Pak tijdens dit tropische weekend een koel drankje, zet de radio aan en ga mee 'terug naar de zeroes'!

De Bus was het antwoord op het succesvolle Big Brother van Veronica. Er werd een grote dubbeldekker volgehangen met camera’s. In de bus kon je wonen en slapen. Het voertuig reed door heel Nederland en af en toe mochten de 'bewoners' de bus uit om opdrachten te doen. Daarmee kon geld worden verdiend voor de pot.

Het programma heeft Antonette niet veranderd, ook al was ze na vier maanden een bekende Nederlander. "Ik ben nog steeds die nuchtere Brabantse. Maar mijn leven veranderde natuurlijk wel. Ineens wilden mensen handtekeningen hebben", vertelt ze met ongeloof in haar stem. Met het gewonnen geld begon ze een kapsalon, maar dat werd geen succes. "Ook daar moest ik de hele tijd handtekeningen zetten en kwam ik niet aan knippen toe."

In De Bus kreeg ze een relatie met Jop. De barman scoorde na het programma nog een nummer 1-hit met Jij bent de zon. De relatie duurde uiteindelijk niet lang, maar ze hebben nog wel contact. Antonette: "We spreken elkaar af en toe en we appen wat. We zijn vrienden gebleven."

Wie denkt dat Antonette nu niet meer hoeft te werken, heeft het mis. "Ik moet nog gewoon werken voor mijn geld hoor", zegt ze lachend. "Ik ben uiteindelijk via allerlei omwegen in het onderwijs terechtgekomen." Ze werkt op een kappersopleiding. Of ze opnieuw zou meedoen als er weer zo’n programma komt? "Nee, zeker niet. Ik kan mijn gezin niet zo lang missen."