Buurt over cameratoezicht na overlast: 'Ons woongenot is weg'

Buurtbewoners rondom het Reginahof in Boxtel reageren wisselend op het cameratoezicht dat de gemeente vanaf maandag invoert bij gemeenschapshuis De Walnoot. Sommige bewoners zijn blij dat er iets gebeurt tegen de overlast van groepen jongeren. Anderen zeggen nauwelijks iets te merken van problemen in de buurt.

De gemeente kondigde donderdag aan dat er tot 1 september camera’s komen te hangen rondom het gemeenschapshuis. Dat gebeurt vanwege aanhoudende overlast van jongeren in de buurt. Een echtpaar dat aan het Reginahof woont, is opgelucht dat de camera’s terugkomen. Vorig jaar werd er ook tijdelijk cameratoezicht ingesteld en volgens hen werd het toen rustiger. “We zijn ons woongenot hier gewoon kwijt”, vertelt een van hen. “Zodra het lekker weer wordt, is het iedere avond raak. Vanaf een uur of vijf tot soms diep in de nacht.”

"We kunnen niet eens normaal slapen."

Het begon met wat voetballende jongeren voor de deur. “Maar nu staan ze hier soms met twintig man. Ze schreeuwen, trappen keihard ballen tegen garages en ramen en klimmen op balkons als de bal daar blijft liggen.” Vooral ’s nachts heeft het stel het zwaar: “Je schrikt steeds wakker als er weer een bal tegen het raam knalt. We kunnen niet eens normaal slapen.”

Zelf spreken ze de jongeren liever niet aan. “Dan roepen ze: ‘Rot op ouwe, waar bemoei je je mee?’” Het stel heeft al vaker de politie gebeld. “Maar als ze komen, vluchten ze via alle kanten weg.” Toch is niet iedereen in de buurt negatief over de jongeren. “Ik kan me voorstellen dat het vervelend is als je er wakker van ligt. Maar jongeren moeten ook ergens buiten kunnen rondhangen. Ik heb er zelf geen last van, al heb ik wel gehoord dat ze bij buren tegen de voordeur trapten en met eieren gooiden. Dat is natuurlijk niet oké”, vertelt een andere bewoner rondom het Reginahof. Bij een supermarkt tegenover het Reginahof worden de winkelwagens tegenwoordig voor sluitingstijd binnengezet. “Er is een aantal keer wagentjes vernield”, vertelt een medewerkster.

"Ik moet oppassen met hoe ik kijk."