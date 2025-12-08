Zeven opgepakte jongeren in Boxtel 'waren al langer in beeld'
De groep van zeven jongeren die maandagochtend is opgepakt in Boxtel, is voor een groot deel verantwoordelijk voor de onrust van de afgelopen maanden. Dat laat de politie maandagavond weten.
De zeven jongeren in de leeftijd van 15 tot 18 jaar worden ervan verdacht verschillende strafbare feiten te hebben gepleegd tussen mei en december.
Van mishandeling tot geweldpleging
Het gaat volgens de politie om een groep die al langer in beeld was. Ze worden verdacht van onder meer mishandelingen, fraudes, vernielingen, openlijke geweldplegingen en het medeverantwoordelijk zijn voor een groot deel van de onrust, zoals die op de kermis van Liempde'.
Vanwege de aanhoudende overlast was er sinds juni een samenscholingsverbod van kracht in de gemeente.
Uitgebreid onderzoek
De onrust hield aan, waardoor uitgebreid onderzoek nodig was. “Met de aanhoudingen die wij maandag hebben gedaan, kunnen wij de verdachten voor alle feiten tegelijk horen”, zegt de politie.
Hiermee wordt voorkomen dat verklaringen vertroebelen en kunnen de jongeren niet met elkaar communiceren.
Meerdere aangiftes
In alle zaken is aangifte gedaan door slachtoffers. Bij de aanhoudingen zijn geen wapens gevonden, maar wel voorwerpen waarnaar nu onderzoek wordt gedaan.
Een deel van de jongeren zit maandagavond nog vast. Dinsdag wordt beoordeeld of zij in hechtenis blijven.