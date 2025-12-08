Zeven opgepakte jongeren in Boxtel 'waren al langer in beeld'

De groep van zeven jongeren die maandagochtend is opgepakt in Boxtel, is voor een groot deel verantwoordelijk voor de onrust van de afgelopen maanden. Dat laat de politie maandagavond weten.

De zeven jongeren in de leeftijd van 15 tot 18 jaar worden ervan verdacht verschillende strafbare feiten te hebben gepleegd tussen mei en december. Van mishandeling tot geweldpleging

Het gaat volgens de politie om een groep die al langer in beeld was. Ze worden verdacht van onder meer mishandelingen, fraudes, vernielingen, openlijke geweldplegingen en het medeverantwoordelijk zijn voor een groot deel van de onrust, zoals die op de kermis van Liempde'.