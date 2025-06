Boxtel is overlast jongeren beu: 'Ze worden direct hard aangepakt'

In de gemeente Boxtel is zoveel overlast van groepen jongeren dat er sinds maandag een samenscholingsverbod geldt. Dat meldt de politie Boxtel op Instagram. “We blijven ontzettend veel meldingen binnenkrijgen over overlastgevende jeugdgroepen binnen de gemeente”, schrijft de politie.

Ze spreekt van een toename van overlast. Daarom is in samenspraak met de gemeente besloten om maandag een samenscholingsverbod in te laten gaan. Met dit verbod kan de politie ingrijpen voordat situaties uit de hand lopen.

De politie benadrukt dat jongeren nog wel buiten mogen rondhangen, maar zodra er overlast is grijpt de politie in. Ze wijst op groepen jongeren die overlast geven of strafbare feiten plegen zoals vernielingen, mishandelingen of bedreigingen. "Zij worden direct hard aangepakt.” Overlastgevers kunnen worden aangehouden of krijgen een bekeuring. Ze roept inwoners op om overlast te melden bij de gemeente of bij de politie. In december 2024 gold in Boxtel ook een samenscholingsverbod omdat er veel overlast was van vuurwerk.