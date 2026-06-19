Zware onweersbuien in West-Brabant, festival in Tilburg moet eerder stoppen

Zware onweersbuien trokken vrijdagavond voornamelijk over het westen van de provincie. In korte tijd viel er veel regen, waaide het hard en kwamen er dikke hagelstenen naar beneden. Festival Feest In Het Park in Tilburg moest eerder stoppen door het noodweer.

Volgens het festival was het terrein in het Reeshofpark snel leeg en kan het feest de rest van het weekend gewoon doorgaan.

"Helaas hebben we moeten ontruimen vanwege extreem harde windstoten, onweer en bliksem", schrijft de organisatie op sociale media. "We hebben gekozen voor veiligheid en daarom hebben we het laatste uur niet vol kunnen maken."

Al meldingen van overlast

Plaatsen als Roosendaal en Bergen op Zoom kregen de volle laag. Daar viel harde slagregen, oftewel regen die door de harde wind schuin tegen huizen en objecten werd geblazen. Ook was er veel bliksem te zien en vielen er dikke hagelstenen.

Voorafgaand aan de onweersbuien was er in sommige plekken een shelf cloud te zien, zoals in Etten-Leur. Dat is een soort platte wolk die er onheilspellend uitziet.

De eerste meldingen van omgevallen bomen en wateroverlast kwamen rond half tien al binnen.

Code oranje weer ingetrokken

Het KNMI had vrijdagochtend al code oranje afgegeven voor Limburg, maar zei dat de waarschuwing ook in andere provincies kon gaan gelden. Dat kwam omdat het vanochtend nog onzeker was waar de buien precies gingen vallen.

Ook andere provincies kregen uiteindelijk code oranje. Aan het einde van de avond werd code oranje voor Brabant, Limburg en Zeeland ingetrokken.