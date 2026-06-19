Zware onweersbuien op komst: KNMI geeft code oranje af voor Brabant

Het KNMI heeft vrijdagavond code oranje afgegeven voor Brabant. De waarschuwing geldt vanwege zware onweersbuien.

In korte tijd kan veel regen vallen. Lokaal kan dat zorgen voor overlast, bijvoorbeeld omdat straten onder water lopen. Ook kan het hard waaien, kunnen er grote hagelstenen vallen en is er kans op blikseminslag.

Het KNMI had vrijdagochtend al code oranje afgegeven voor Limburg, maar zei dat de waarschuwing ook in andere provincies kon gaan gelden.

Dat kwam omdat het vanochtend nog onzeker was waar de buien precies gingen vallen. Nu lijkt dat ook in Brabant te gebeuren. Ook Zeeland heeft code oranje gekregen.

Waar het in Brabant zal gaan spoken, is op neerslagraders nog niet duidelijk te zien.