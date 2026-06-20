Acteur Teun Donders baalt van einde hitserie Dertigers: 'Heel erg jammer'
Hij speelt een van de hoofdrollen in de hitserie Dertigers, doet sketches voor Het Klokhuis en ging onlangs het land door met de theatervoorstelling Welkom in de Middeleeuwen. Teun Donders (29) uit Tilburg is én komt overal en ziet elke provincie anders reageren. "Brabanders denken vaak dat ze zelf de leukste zijn."
De acteur woont nu in Amsterdam. Daar studeerde hij aan de Toneelschool en daar is het werk. Maar in zijn hart voelt hij zich nog 'heel erg Brabander'. "Ik kom altijd met heel veel liefde terug naar Tilburg", vertelt hij aan tafel bij de Omroep Brabant-talkshow VRIJDAG.
Brabants publiek is soms wennen
Maar het publiek in Brabant kan soms lastig zijn. "Per regio wordt er anders op je voorstelling gereageerd. Limburgers zijn bijvoorbeeld stille genieters: daar krijg je pas bevestiging bij het applaus."
In Brabant is er volgens Donders een andere instelling. "Brabanders denken vaak: we zijn zelf het leukste, dus bewijs maar dat jij leuker bent. Dat is voor een acteur soms hard werken. Maar toen ik laatst als Brabander opkwam in een voorstelling, was het meteen goed. Zo van: dat is er een van ons."
Hitserie stopt ermee
Behalve het theater is de acteur ook druk met tv-series. Zoals Dertigers, de BNNVARA-serie die nu vooral online goed wordt bekeken. Maar het huidige seizoen is het laatste. "Dan vind ik heel erg jammer. Ze dachten: het is een succes, dus we trekken de stekker eruit. Ja, dat is de NPO", zegt hij met een knipoog.
Donders gaat vooral zijn collega-acteurs uit de serie missen. "We kennen elkaar goed: we hebben met elkaar gestudeerd of andere werkdingen samen gedaan. En dat is gewoon te gek."
Dertigers-deur op een kier?
Gelukkig zijn er nog genoeg andere dingen, zoals de sketches die hij doet voor Het Klokhuis. Die gaan over cowboys en worden opgenomen in Gilze-Rijen, want daar zit een cowboyrange. En als hij dan toch in de buurt is, komt zijn moeder graag even kijken bij haar zoon.
Of ja, niet alleen even kijken: ze figureert zelfs. Al gaat dat niet altijd zonder slag of stoot. "Mijn moeder heeft een bril met sterkte -6 , maar in de cowboytijd waren er nog geen brillen. Die kan ze dus niet op. In de eindversies staat ze dus altijd ergens achter. Het enige dat je van mijn moeder ziet, is een silhouet achter iemand anders", lacht Donders.
Vanaf oktober staat er een musical op het programma: dan speelt Donders in Voor Haar, de Frans Halsema Musical. En wat Dertigers betreft? "Ik heb toch het gevoel dat de deur nog ergens op een kier staat." Hij lacht. "Al weet de NPO dat nog niet."