Acteur Teun Donders: 'Brabanders denken vaak dat ze zelf de leukste zijn'

Hij speelt een van de hoofdrollen in de hitserie Dertigers, doet sketches voor Het Klokhuis en ging onlangs het land door met de theatervoorstelling Welkom in de Middeleeuwen. Teun Donders (29) uit Tilburg is én komt overal en ziet elke provincie anders reageren. "Brabanders denken vaak dat ze zelf de leukste zijn."

De acteur woont nu in Amsterdam. Daar studeerde hij aan de Toneelschool en daar is het werk. Maar in zijn hart voelt hij zich nog 'heel erg Brabander'. "Ik kom altijd met heel veel liefde terug naar Tilburg", vertelt hij aan tafel bij de Omroep Brabant-talkshow VRIJDAG. Brabants publiek is soms wennen

Maar het publiek in Brabant kan soms lastig zijn. "Per regio wordt er anders op je voorstelling gereageerd. Limburgers zijn bijvoorbeeld stille genieters: daar krijg je pas bevestiging bij het applaus." In Brabant is er volgens Donders een andere instelling. "Brabanders denken vaak: we zijn zelf het leukste, dus bewijs maar dat jij leuker bent. Dat is voor een acteur soms hard werken. Maar toen ik laatst als Brabander opkwam in een voorstelling, was het meteen goed. Zo van: dat is er een van ons."