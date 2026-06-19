Politie brengt oververhitte hond met spoed naar dierenziekenhuis

Een oververhitte hond is vrijdagavond gevonden in een brandgang aan de Plataanstraat in Breda. Het dier was er slecht aan toe en moest met spoed naar het dierenziekenhuis gebracht.

Buurtbewoners schoten direct te hulp. Ze brachten de hond naar een koele woning en probeerden het dier af te koelen terwijl ze op de politie wachtten. Toen agenten bij de hond aankwamen, bleek dat het dier snel medische hulp nodig had.

De politie heeft de hond met spoed naar een dierenziekenhuis in Waalwijk gebracht.

Wie is de eigenaar?

Wie de eigenaar is, blijft vooralsnog een raadsel. De hond blijkt niet gechipt te zijn. De politie roept mensen die weten van wie het dier is op om zich te melden. Het gaat om een hond die is gevonden in de omgeving van Tuinzigt.

Vrijdagmiddag moest de politie in Tilburg ook al in actie komen voor een hond die in een snikhete auto zat. Agenten sloegen een ruit in om het dier te bevrijden. De politie waarschuwt baasjes om extra goed op hun dieren te letten tijdens warme dagen en ze nooit achter te laten in een auto.