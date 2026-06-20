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LIVE 112-nieuws | Boom valt tijdens onweer tegen huis in Molenschot, auto geplet
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Liveblog
05:59
Boom valt tijdens onweer tegen huis in Molenschot, auto geplet
Een grote boom is vrijdagavond tegen een huis gevallen aan de Broekstraat in Molenschot. De boom plette ook een geparkeerde auto.
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