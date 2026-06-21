Nacht vol regen zorgt ervoor dat Swim to Fight Cancer Breda wordt afgelast

Het zwemonderdeel van Swim to Fight Cancer in Breda is zondag geschrapt door de organisatie. Door de enorme regenval van zaterdag op zondag is rioolwater in de singel terechtgekomen waardoor de waterkwaliteit te slecht is om in te zwemmen. 508 deelnemers blijven vandaag hierdoor op het droge staan.

Voor organisator Mandy Ploegmakers was het een zware nacht. "We wisten dat er niet meer dan 10 millimeter regen mocht vallen in de laatste dagen . Als er meer zou vallen zou de riolering dit water lozen in de singels. Dat is vannacht gebeurd", vertelt ze aangedaan. Slechte waterkwaliteit

"Vannacht kreeg ik van het waterschap Brabantse Delta het advies om niet in het water te zwemmen vanwege de slechte waterkwaliteit", vertelt Mandy. "Wij nemen dit advies over. We zijn verantwoordelijk voor iedereen die in het water duikt tijdens dit evenement, maar het was een zwaar besluit om te nemen."

Overigens gaan alle geplande activiteiten rondom het zwemevenement wel gewoon door, zoals optredens van verschillende artiesten. "Dus er valt nog genoeg te beleven", aldus Mandy. In het najaar komt er een herkansing, dan kunnen de 500 deelnemers alsnog gaan zwemmen voor het goede doel. Lichtpuntje

Voor de opbrengst van Swim to Fight Cancer voor de kankerbestrijding heeft het geen invloed. "Dat is een lichtpuntje", zegt Mandy "op het einde van de dag kunnen we ondanks deze tegenvaller toch een mooi bedrag bekend maken. De sponsorgelden zijn namelijk al binnen. Via sociale kanalen, mail en sms zijn de deelnemers op de hoogte gebracht dat het zwemonderdeel zondag niet doorgaat.