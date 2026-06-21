Drijvende kunst tijdens de Bosch Parade: 'Ik verheug me er al eeuwen op'

Van een boot vol flessenpost tot een vlot in de vorm van een draaimolen. Zondag was de laatste dag van de Bosch Parade en bezoekers keken hun ogen uit tijdens de drijvende kunstoptocht. "Ik verheug me er al eeuwen op. Eindelijk ben ik erbij. Het absurdistische, het feeërieke. Fantastisch", zegt een van de bezoekers enthousiast.

Deze week staat Den Bosch in het teken van varende kunst op de Dommel. De inspiratiebron voor de kunstenaars is Jeroen Bosch. Fenna Koot en Emmie Liebregts varen zondag mee met hun kunstwerk 'Sending out an SOS'. Het bootje van het duo bestaat vooral uit flessen die zijn gemaakt door een glasblazer. "In de middeleeuwen werd veel glaskunst gemaakt met uranium. Sinds de Tweede Wereldoorlog wordt uranium niet meer gebruikt voor kunst, maar voor de militaire industrie. Dat wilden we er weer terug in brengen", legt Fenna uit.

De boot met flessen van Fenna en Emmie.

Dit voorjaar verzamelden Fenna en Emmie hartenkreten van patiënten en medewerkers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Deze briefjes zitten in de flessen. "Het is een noodkreet aan de wereld. De wereld van vandaag laat genoeg te wensen over", zegt Emmie. Vanaf de kant wordt geklapt en gezwaaid naar Fenna en Emmie. Bezoekers zitten in het gras, op een stoeltje of op de rand van een steiger te genieten van de kunst die voorbijkomt. "Ik vind dit altijd heel erg leuk. Een beetje tegendraadsheid. Dat spreekt me aan en ook de techniek die erbij gebruikt is", vertelt een van de bezoekers.

"Een lelijk eendje accentueert de schoonheid van de rest."

Ondertussen komt er een soort drijvende draaimolen voorbij. Het kunstwerk heet 'Van een koude kermis' waarin ongemak, knulligheid, verwarring en humor samenkomen. Vanaf een ander vlot wordt door iemand geroepen: "Dit was niet de bedoeling, maar vergeef ons. Pardon voor dit lelijke eendje. Niets is perfect en een lelijk eendje accentueert de schoonheid van de rest." Niet alleen Bosschenaren komen op het spektakel af. Langs de kant zitten mensen vanuit alle windstreken. Een Amerikaan vertelt vanaf een stoeltje dat hij speciaal voor de Bosch Parade hierheen is gekomen. "Het is praktische kunst. Het is kunst die je niet alleen bekijkt, maar ook ervaart." Twee andere dames zijn vanuit Frankrijk naar Den Bosch gekomen voor de parade. "We zijn blij dat we er zijn, helemaal vanuit Parijs." En een paar andere vrouwen komen uit New York. "Het is heel mooi. Het zijn echt kunstwerken met een intentie."

Kunstenaars Fenna en Emmie.