Slang reist mee vanuit Frankrijk: 'Deze is niet giftig, maar bijt wel'

De dierenambulance Brabant Noord-Oost kreeg wel een heel opmerkelijke melding binnen: een groengele toornslang in het Limburgse Sevenum. De slang bleek afgelopen weekend te zijn meegereisd uit Frankrijk en werd gevonden in een krat bij een agrarisch bedrijf. Inmiddels is het dier door de dierenambulance naar een opvanglocatie in Limburg gebracht.

"Deze soort is niet giftig, maar wel pittig", vertelt Yvonne Slots van opvanglocatie Stichting Carnivora. Omdat de groengele toornslang van nature niet in Nederland voorkomt, kan het dier niet zomaar in het wild worden uitgezet. "Het liefst zouden we dat wel willen, maar onze handen zijn gebonden."

Door wetgeving mogen ze het dier niet terugbrengen naar Frankrijk. "Hij blijft bij ons. We gaan een plek inrichten zoals hij die ook in Frankrijk had", vertelt Yvonne. Ze gaan er bij de stichting voor zorgen dat dit prachtige dier alle verzorging krijgt die hij nodig heeft.

De groengele toornslang is ongevaarlijk, maar kan wel snel van zich afbijten wanneer hij zich bedreigd voelt. Ook kan hij met zijn staart slaan. Deze soort kan maximaal 1,80 meter lang worden. Je komt ze vooral tegen in Italië en het zuiden van Frankrijk.