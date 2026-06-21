Bevrijder van Eindhoven op 102-jarige leeftijd overleden

De Amerikaan Armando Marquez is zondag op 102-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats El Paso in Texas. Marquez was één van de bevrijders van Eindhoven tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Als 20-jarige militair was Marquez onderdeel van de geallieerde strijdkrachten, met als doel om Europa te bevrijden van nazi-Duitsland. Daarbij droeg hij bij aan de bevrijding van Eindhoven, meldt Studio040 . Armando Marquez raakte twee keer gewond, bij de dropping in het Franse Normandië en bij een Duits bombardement op Eindhoven.

Verhaal van de oorlog doorgeven

Na de oorlog bezocht hij diverse keren de regio. Hij was met andere veteranen bij herdenkingen in onder meer Son en Breugel en Eindhoven. Ook bracht hij een bezoek aan het fakkeldefilé in de stad. Verder ging hij met onder andere de inmiddels overleden Britse bevrijder Joe Cattini langs scholen, om het verhaal van de oorlog door te geven aan nieuwe generaties.

De laatste jaren was zijn gezondheid te slecht om in de maand september naar Nederland te komen.

Vrijheid

"Armando behoorde tot een generatie die bereid was alles op het spel te zetten voor de vrijheid van anderen", laat Stichting 18 September in reactie op zijn overlijden weten. "Hij vocht niet voor eigen gewin, maar voor een toekomst waarin democratie, vrede en menselijke waardigheid konden zegevieren over onderdrukking en haat. Dankzij mensen als Armando kunnen wij vandaag leven in vrijheid. Hij herinnerde ons eraan dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is."