Deze week wordt het bloedheet: 'Lokaal misschien wel 40 graden'

"Deze week wordt niet heel aangenaam", vertelde Berend van Straaten van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant. De temperatuur kan richting het einde van de week zeer lokaal oplopen tot 40 graden.

Voor wie afgelopen nacht beroerd heeft geslapen vanwege de hitte, heeft Van Straaten slecht nieuws. "Afgelopen nacht was nog de koelste van heel de aankomende week. De nacht naar dinsdag valt op zich ook nog wel mee, met 16 of 17 graden. Maar tijdens de nacht naar donderdag en de nacht naar vrijdag duikt de temperatuur niet meer onder de 25 graden."

"De hittegolf wordt deze week qua temperatuur nog wat verder aangescherpt."

Deze maandag loopt de temperatuur overdag bij volop zon op naar 30 graden. Lokaal is 32 graden mogelijk. "Ook dit is de laagste temperatuur die we deze week gaan zien. Het wordt alleen maar heter de komende dagen. Het is best uitzonderlijk dat het zo lang aanhoudt." Sinds afgelopen weekend hebben we al te maken met een hittegolf in onze provincie. "Voor zo'n hittegolf heb je vijf dagen temperaturen boven de 25 graden nodig, waarvan drie dagen boven de 30 graden. Dat hebben we al bereikt op alle weerstations in Brabant. Maar die hittegolf wordt deze week qua temperatuur nog wat verder aangescherpt."

"De warmste dag deze week lijkt vrijdag te worden."