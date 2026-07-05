Haley was een vechtertje, maar overleed toen ze zeven weken oud was

Haley, de dochter van Colin en Kim Jankie uit Someren, werd veel te vroeg geboren. Maar het was een pittig meisje dat op de afdeling neonatologie vocht voor haar leven. Net toen het beter leek te gaan, kreeg Haley een ernstige darmontsteking. En dat heeft ze niet overleefd.

In de woonkamer van Colin en Kim is een gedenkplekje voor Haley. Er staan foto's van hun dochtertje, kaarsjes en een beer die precies de lengte en het gewicht heeft van Haley toen ze overleed. "We willen dat ze nooit vergeten wordt."

In de woonkamer van Colin en Kim is een speciaal plekje voor Haley (foto: Imke van de Laar).

Colin en Kim wilden na de geboorte van hun tweeling Luca en Manuel graag nog een kindje. De eerste twaalf weken van de zwangerschap gingen goed. Maar toen kreeg Kim heftige bloedingen. Een hematoom die tussen de placenta en de baarmoederwand zat, was geknapt. "We waren in het begin heel bang om de baby kwijt te raken. Na een paar weken durfden we weer te gaan genieten. We lieten zelfs een pretecho maken en bleken een dochter te krijgen. We zaten op een roze wolk."

"Kim riep vanuit de badkamer: of ik heb een ongelukje gehad of we hebben een probleem."

De dag dat Kim 24 weken zwanger was, werd gevierd met een gebakje. Maar de volgende ochtend ging het mis. "Kim riep vanuit de badkamer: of ik heb een ongelukje gehad of we hebben een probleem", blikt Colin terug. In het ziekenhuis werd bevestigd dat de vliezen gebroken waren. Vanaf dat moment moest Kim in het ziekenhuis blijven. "Wij wilden ons dochtertje een kans geven. En dus werd alles in gang gezet, van weeënremmers tot longrijpings-prikken."

Trotse grote broers Manuel en Luca bij Haley

Met 25 weken en 2 dagen werd Haley met een spoedkeizersnede gehaald omdat Kim een infectie had opgelopen. "Dat was behoorlijk schrikken. Ze was heel klein en iel toen ze uit mijn buik kwam", vertelt Kim. "Maar ze liet meteen horen dat ze er was. En de arts zei dat ze al zelf ademde. Dus wij dachten: het komt wel goed, dit is echt een strijdertje."

"Het was moeilijk dat we trotse ouders waren geworden, maar het de buitenwereld niet konden laten zien."

Haley bracht de eerste weken van haar leven door op de afdeling neonatologie van het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. Het was een tijd met zorgen en angst, maar ook met dankbaarheid en trots dat Haley het had gered. "Ze deed het heel goed. Maar het was moeilijk dat we trotse ouders waren geworden, maar het de buitenwereld niet konden laten zien", legt Colin uit. Ze waren blij met de zorg in het ziekenhuis. "We mochten helpen met de verzorging van Haley. Ze lieten ons echt ouders zijn. Dat hebben we gewaardeerd."

"Die ochtend veranderde ons leven voorgoed."

Na een maand veranderde de situatie van Haley ineens. Kim: "We merkten dat ze voeding terug gaf. En ze kreunde veel. De verpleegkundige zei dat ze er geen goed gevoel over had." Uit onderzoek bleek dat Haley een levensbedreigende darmontsteking had. Ze werd met loeiende sirenes naar het ziekenhuis in Maastricht overgebracht en meteen geopereerd. "We beseften dat ze heel erg ziek was. Maar we bleven tegen onszelf zeggen dat het goed zou komen."

Haley in het ziekenhuis

De operatie ging goed en Haley krabbelde weer op. Tweeënhalve week later volgde nog een kleinere ingreep. Maar juist toen ging het mis. "We kregen te horen dat haar darmen afgestorven waren en dat ze die dag nog zou komen te overlijden. Onze hele wereld stortte in."

"We zijn met Haley op bed gaan liggen en zo is ze in onze armen gestorven."

Colin en Kim moesten afscheid nemen van Haley. "Luca en Manuel en de opa's en oma's mochten nog even langskomen. Daarna zijn we met Haley op bed gaan liggen. Zo is ze in onze armen gestorven." Haley heeft in haar korte leventje veel indruk gemaakt. "Ze was een strijder", vertellen Colin en Kim liefdevol. Ze heeft ons geleerd om altijd door te zetten, hoe zwaar het leven ook is."

Een foto van Haley met een gouden vlinder (Foto: Imke van de Laar)

Colin besloot zijn leven om te gooien. Hij stopte met zijn werk als beveiligingsmonteur en is uitvaartonderneming De gouden vlinder gestart, speciaal gericht op baby's. "Mensen konden niet met ons verdriet omgaan. Haley werd al snel niet meer benoemd. Alsof ze ineens verdwenen was. Daardoor voelden wij ons heel erg eenzaam." Als lotgenoot wil Colin ervoor zorgen dat nabestaanden zich niet eenzaam of onbegrepen voelen. "Of een kindje nou bij een miskraam is overleden, stil geboren is of heeft geleefd, ze verdienen het allemaal om geëerd te worden. Je kan maar een keer afscheid nemen en ik wil ervoor zorgen dat dat afscheid zo mooi mogelijk is."