Merendeel Brabantse gemeenten heeft formatie (vrijwel) rond, op vijf na

In bijna alle Brabantse gemeenten is de vorming van een nieuw lokaal bestuur helemaal of zo goed als rond. Daar zijn nieuwe wethouders al aan de slag, of worden ze binnenkort benoemd. In een handvol gemeenten is dat nog niet het geval. Daar klapte de formatie tussentijds, of duurt het allemaal simpelweg een beetje langer. We nemen een kijkje.

De 'grote coalitie' (met sociaaldemocraten, liberalen én christendemocraten) kwam tot stand nadat onderhandelingen tussen VVD, D66 en CDA en de LST ( sinds het vertrek van Hans Smolders 'Belang van Tilburg' geheten) mislukten. D66 vond de inhoudelijke verschillen met de zeer rechtse partij te groot.

Tilburg Onderhandelende partijen PRO Tilburg (voorheen GroenLinks-PvdA), VVD, D66 en CDA verwachten begin juli klaar te zijn. De partijen hopen dat de wethouders nog voor het zomerreces geïnstalleerd kunnen worden in de laatste raadsvergadering voor de vakantie.

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Best In Best schudde grote nieuwkomer Best-Anders voor en door Bestenaren de verhoudingen in de raad op. De partij werd uit het niets de grootste met acht zetels. De houding van de Best-Anders, die bijvoorbeeld vond dat de waarnemend burgemeester was gekomen om een azc door te drukken, kon niet op waardering rekenen van de overige partijen.

Na de eerste gesprekken met de verkenner volgde het advies aan de raad om eerst aan het onderlinge vertrouwen te werken. Grootste obstakel was de mogelijke komst van het azc. Inmiddels heeft de raad besloten het daar op een later moment over te hebben en wordt er gewerkt aan een raadsbreed akkoord. Daaraan werken alle partijen in de raad samen.

Steenbergen

De eerste formatiepoging in Steenbergen klapte nadat De Volkspartij de stekker uit de onderhandelingen trok. Het vertrouwen tussen De Volkspartij, VVD en PVV zou ontbreken, terwijl ze het al wel eens waren op de hoofdlijnen. Volgens De Volkspartij zou de PVV een lastige houding hebben gehad en zou ze de asielportefeuille hebben geweigerd.

Dat ontkent de PVV overigens. Samen met de VVD gaf de radicaal-rechtse raadsfractie aan verbaasd te zijn over de gang van zaken. Inmiddels heeft de informateur de drie partijen opgedragen om opnieuw om tafel ze gaan.

Vught

Gemeentebelangen, VVD en SamenLokaal zijn op 17 juni gestart met de coalitieonderhandelingen, nadat het CDA eind mei de stekker uit de onderhandelingen trok. Gemeentebelangen en VVD moesten op zoek naar een nieuwe partner en vonden die in SamenLokaal.

In een verklaring op haar website verwees het CDA naar te grote verschillen in de 'bestuursstijlen' tussen de beoogde coalitiepartijen. Na het klappen van de onderhandelingen stapte de nog zittende CDA-wethouder Yvonne Vos uit haar partij. Ze voelde onvoldoende vertrouwen en steun. Vos bleef wel aan als onafhankelijk wethouder.

Hilvarenbeek

Lokale partij HOI Werkt had de afgelopen jaren een meerderheid in de Hilvarenbeekse gemeenteraad. Daar kwam na de afgelopen verkiezingen een einde aan: de VVD is nu de grootste, maar kreeg niet genoeg stemmen voor een meerderheid. Samen met het CDA werken de conservatieve liberalen momenteel aan een akkoord.

Formateur Tanja Klip liet eind mei weten te verwachten dat er voor het zomerreces een nieuw college aan de slag kan. De partijen zeiden toen ook dat ze het grotendeels eens zijn, maar dat over een aantal onderwerpen nog extra overleg nodig is.