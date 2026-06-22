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Vrouw wil weekend naar zee, maar komt vast te zitten in hete glazen lift

Vandaag om 11:21 • Aangepast vandaag om 12:06
Links: De vrouw werd opgevangen met ijskoude flesjes water om haar af te koelen. Rechts: De brandweer moest de deuren van de lift openbreken met breekijzers. (Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink.)
Links: De vrouw werd opgevangen met ijskoude flesjes water om haar af te koelen. Rechts: De brandweer moest de deuren van de lift openbreken met breekijzers. (Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink.)

Een vrouw is maandagmiddag vast komen te zitten in een bloedhete glazen lift op het station in Oisterwijk. Ze had zware koffers bij zich en wilde daarom de lift pakken. Maar toen de deuren eenmaal dicht waren, ging het mis. De temperatuur in de glazen liftbak liep razendsnel op.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De vrouw stond op het punt om een paar dagen naar de Waddeneilanden te gaan, juist om tijdens de hittegolf verkoeling te zoeken. Ze wilde op station Oisterwijk de trein naar Amsterdam pakken om van daaruit verder te reizen.

Bepakt en bezakt met meerdere zware koffers besloot ze op het station toch maar de lift te nemen. Ze stapte in het glazen gevaarte, drukte op het knopje en de deuren gingen dicht. Maar daarna begaf de lift het. Er was geen beweging meer in te krijgen.

Gloeiend hete lift
Al snel werd het warmer en warmer in de lift. Omdat de wanden van glas zijn, veranderde de cabine in korte tijd in een broeikas. De vrouw kreeg het zichtbaar benauwd. Met een voorwerp wapperde ze zichzelf koelte toe, in een poging het nog een beetje vol te houden. Omstanders schakelden direct de hulpdiensten in.

De politie, brandweer en ProRail kwamen snel ter plaatse. Met een speciale sleutel probeerde de brandweer de liftdeuren te openen, maar dat lukte niet. Uiteindelijk besloten de brandweerlieden dat de deur met grof geweld open moest om de vrouw uit de snikhete liftbak te krijgen.

Breekijzers en flesjes water
Met twee breekijzers wisten ze de deur uiteindelijk open te wrikken. Zichtbaar verhit kwam de vrouw uit de lift. Ze werd opgevangen met flesjes ijskoud water. Een brandweerman hield ook een koud flesje in haar nek om haar af te laten koelen.

Na even te hebben gerust, kon de vrouw haar reis naar de Wadden alsnog vervolgen. Een behulpzame brandweerman bracht haar zware koffers naar de andere kant van het station. De lift is afgesloten met lint.

  • De brandweer probeerde met een speciale sleutel de deur open te krijgen, maar ook dat lukte niet. (Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink.)
    De brandweer probeerde met een speciale sleutel de deur open te krijgen, maar ook dat lukte niet. (Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink.)
  • De vrouw was onderweg naar de waddeneilanden om daar een aantal dagen verkoeling te zoeken. (Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink.)
  • Met behulp van het breekijzer ging de deur eindelijk open. (Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink.)

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