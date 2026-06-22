Vrouw wil weekend naar zee, maar komt vast te zitten in hete glazen lift

Een vrouw is maandagmiddag vast komen te zitten in een bloedhete glazen lift op het station in Oisterwijk. Ze had zware koffers bij zich en wilde daarom de lift pakken. Maar toen de deuren eenmaal dicht waren, ging het mis. De temperatuur in de glazen liftbak liep razendsnel op.

Bepakt en bezakt met meerdere zware koffers besloot ze op het station toch maar de lift te nemen. Ze stapte in het glazen gevaarte, drukte op het knopje en de deuren gingen dicht. Maar daarna begaf de lift het. Er was geen beweging meer in te krijgen.

De vrouw stond op het punt om een paar dagen naar de Waddeneilanden te gaan, juist om tijdens de hittegolf verkoeling te zoeken. Ze wilde op station Oisterwijk de trein naar Amsterdam pakken om van daaruit verder te reizen.

Gloeiend hete lift

Al snel werd het warmer en warmer in de lift. Omdat de wanden van glas zijn, veranderde de cabine in korte tijd in een broeikas. De vrouw kreeg het zichtbaar benauwd. Met een voorwerp wapperde ze zichzelf koelte toe, in een poging het nog een beetje vol te houden. Omstanders schakelden direct de hulpdiensten in.

De politie, brandweer en ProRail kwamen snel ter plaatse. Met een speciale sleutel probeerde de brandweer de liftdeuren te openen, maar dat lukte niet. Uiteindelijk besloten de brandweerlieden dat de deur met grof geweld open moest om de vrouw uit de snikhete liftbak te krijgen.

Breekijzers en flesjes water

Met twee breekijzers wisten ze de deur uiteindelijk open te wrikken. Zichtbaar verhit kwam de vrouw uit de lift. Ze werd opgevangen met flesjes ijskoud water. Een brandweerman hield ook een koud flesje in haar nek om haar af te laten koelen.

Na even te hebben gerust, kon de vrouw haar reis naar de Wadden alsnog vervolgen. Een behulpzame brandweerman bracht haar zware koffers naar de andere kant van het station. De lift is afgesloten met lint.