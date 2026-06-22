Van wilde geruchten tot zekerheidjes: Wij volgen de transferzomer van PSV

Het WK voetbal is nog in volle gang en de eerste mega-transfer is al een feit. Ismail Saibari verkast van PSV naar Bayern München voor een recordbedrag van 55 miljoen euro. Het is de voorbode van een hete transferzomer in Eindhoven. Wie komt er? En wie gaat er? Vanaf nu kun je het elke werkdag volgen in de nieuwe podcast 'Transferzomer van PSV'.

Veerman, Mauro, Pepi, het zijn zomaar wat spelers waarvan het vermoeden groot is dat ze komende weken hun vertrek aankondigen. "Ook al is het zomer, het zijn spannende weken in voetballand", zegt Mark Versteden. Hij maakt de komende transferperiode samen met Yannick Eling de podcast. Zij zijn beide journalist en volgen PSV al jaren als trouwe fans. "We zijn echt heel benieuwd wie er overblijven én wie er bij gaan komen."

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De heren houden alle geruchtenmachines nauwlettend in de gaten. Tijdens zo'n transferzomer doen soms de wildste namen de ronde. Mark: "We proberen dat zoveel mogelijk te checken natuurlijk. Daarnaast maken we ook wel een analyse van zo'n speler op basis van bijvoorbeeld de data. Stel nu dat hij komt, is het dan een aanwinst?"

In deze beginweek nemen de heren alle linies onder de loep, vandaag te beginnen met de keepers. Dreigt er een keepersprobleem? Derde keeper Niek Schiks is al verhuurd, maar wat doet tweede keeper Nick Olij? Blijft hij? En wat als eerste keeper Matěj Kovář een heel goed WK speelt? Is hij dan nog te behouden?