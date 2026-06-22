Invallen in Veldhoven en Eindhoven door zedendelict, vijf mannen opgepakt

De politie heeft maandagochtend vijf mannen opgepakt bij verschillende invallen in Veldhoven en Eindhoven. De mannen werden van hun bed gelicht omdat ze verdachten zijn in een zedenzaak. Daarbij zou een jonge vrouw slachtoffer zijn geworden.

Tegelijkertijd werd even verderop, in een huis aan de Cygnus, een man van zijn bed gelicht. De man werd aangehouden en meegenomen.

In de vroege uurtjes viel de politie binnen bij meerdere woningen in Veldhoven. Bij een huis aan de Spica werd de deur door zeker tien agenten open gebeukt. "Ze stonden ineens hier binnen en riepen: politie! Politie!", vertelde de bewoner eerder geschrokken aan Omroep Brabant. De agenten zouden op zoek zijn geweest naar zijn zoon, maar die was op dat moment niet thuis.

Nieuwe informatie

Later op de dag viel de politie ook nog binnen bij een woning aan de Grasbloem in Eindhoven. Volgens de politie volgde die inval op nieuwe informatie die bij de eerdere invallen was verkregen.

Ook de bewoner van dat huis werd aangehouden. In de woning werden daarnaast 'verboden zaken' gevonden. De politie wil niet zeggen waar het precies om gaat.

Zedendelict

In totaal zijn vijf mannen aangehouden. Het gaat om verdachten tussen de 26 en 34 jaar oud. Een vijfde verdachte uit Eindhoven werd in de nacht van zondag op maandag al aangehouden in Overijssel. De mannen worden verdacht van een zedendelict dat op 12 maart in Eindhoven zou hebben plaatsgevonden.

De vijf verdachten worden op dit moment verhoord en zitten in volledige beperking. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Vanwege het lopende onderzoek wil de politie niet meer kwijt over wat er precies met het jonge slachtoffer is gebeurd.