Hittegolf betekent run op airco's: 'We houden het hoofd koel'

In deze hittegolf stijgt niet alleen het kwik, maar ook de vraag naar airco's. Het is druk bij verkopers in Brabant. "Mensen gaan op het laatste moment schakelen", zegt een aircoverkoper.

Een aircospecialist uit Best heeft niet eens tijd om Omroep Brabant te woord te staan, zo druk heeft hij het met met zijn airco's nu het tropisch warm is. "Het is echt bizar druk", zegt hij via de telefoon. Zes aanvragen per uur

Opti-Cool uit Cuijk kan niet anders dan de topdrukte beamen. "We kregen vorig week en in het weekend vijf of zes aanvragen voor een airco per uur binnen", vertelt eigenaar Marco Gommers. En ter vergelijking: "Normaal krijgen we er vijf per dag." Er is een hittegolf in Brabant. Afgelopen week was de temperatuur boven de dertig graden, maandag is dat hetzelfde verhaal en donderdag kan het lokaal misschien wel veertig graden worden.