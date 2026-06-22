Hittegolf betekent run op airco's: 'We houden het hoofd koel'
In deze hittegolf stijgt niet alleen het kwik, maar ook de vraag naar airco's. Het is druk bij verkopers in Brabant. "Mensen gaan op het laatste moment schakelen", zegt een aircoverkoper.
Een aircospecialist uit Best heeft niet eens tijd om Omroep Brabant te woord te staan, zo druk heeft hij het met met zijn airco's nu het tropisch warm is. "Het is echt bizar druk", zegt hij via de telefoon.
Zes aanvragen per uur
Opti-Cool uit Cuijk kan niet anders dan de topdrukte beamen. "We kregen vorig week en in het weekend vijf of zes aanvragen voor een airco per uur binnen", vertelt eigenaar Marco Gommers. En ter vergelijking: "Normaal krijgen we er vijf per dag."
Er is een hittegolf in Brabant. Afgelopen week was de temperatuur boven de dertig graden, maandag is dat hetzelfde verhaal en donderdag kan het lokaal misschien wel veertig graden worden.
Niet gek dus dat mensen verkoeling willen in huis. Maar wie vandaag belt, hoeft morgen nog geen airco te verwachten. Daar kan zomaar een paar weken tussen zitten. "We werken allemaal heel hard om de systemen klaar te krijgen", legt Marco uit. Hij bekijkt het positief: "We houden het hoofd koel."
Marco zegt dat ze proberen om onder klanten keuzes maken wie er eerder aan de beurt is. Zo zegt hij zieke mensen of senioren voorrang te geven als dat kan. "We hebben ook een sociale functie", vertelt hij. "Als je jong en vitaal bent, dan kun je bijvoorbeeld naar een zwembad om verkoeling te zoeken. Bij oudere mensen is dat een probleem."
Mailbox puilde uit
Montage- en onderhoudsbedrijf van airco's Qlimaat Totaal uit Breda herkent de drukte. Ook daar puilde de mailbox maandagochtend uit. Zo'n vijftig aanvragen voor airco's en nog wat mails over storingen. "Mensen gaan op het laatste moment schakelen. Dat is elke keer weer zo", zegt eigenaar Wesley Verzijl.
En dat er een paar weken wachttijd is, zorgt bij Sanders Airconditions in Eindhoven soms voor teleurgestelde reacties. "Je hebt mensen die reageren of we morgen een airco kunnen plaatsen. Sommige mensen vinden het lang duren, maar anderen hebben ook begrip", vertelt medewerker Nicole de Wit.
Volgens de aircobedrijven is het eigenlijk elk jaar zo dat particulieren ineens een airco willen als het warm is. Voor hen heeft Nicole een gouden tip: "Eigenlijk kun je een airco het beste in de winter aanschaffen."