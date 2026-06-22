Vanaf woensdag code oranje in onze provincie door extreme hitte

In onze provincie geldt vanaf woensdag twaalf uur 's middags de waarschuwing code oranje door de extreme hitte. Dat meldt het KNMI.

Het is de twaalfde keer dit jaar dat het KNMI de waarschuwing code oranje heeft afgegeven. Dat is een record. In 2010 werd elf keer code oranje afgegeven.

De waarschuwing is bedoeld voor het midden en zuiden van Nederland en geldt voorlopig voor meerdere dagen. In de periode tot en met vrijdag worden dagelijks temperaturen tussen de 33 en 36 graden verwacht.

Code oranje

Code oranje betekent dat iedereen klachten kan krijgen zoals uitdroging en oververhitting. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. Het risico is ook groter bij zware lichamelijke activiteiten.

Advies

Het KNMI adviseert om uit de zon te blijven en genoeg water te drinken. Het weerinstituut raadt af om tussen twaalf uur 's middags en zes uur 's avonds zware lichamelijke activiteiten te doen. Ook is het advies om extra te letten op mensen in je omgeving die misschien hulp kunnen gebruiken, en op huisdieren.

Om koel te blijven in je huis kan je zonwering gebruiken, je ramen en deuren overdag dicht houden en het huis 's ochtends vroeg luchten.

Verkeer

Weggebruikers krijgen het advies om genoeg water mee te nemen, een opgeladen telefoon bij zich te hebben en de koelvloeistof in de auto te controleren. "Laat geen kinderen en huisdieren achter in een dichte auto, ook niet voor een paar minuten", waarschuwt het KNMI. Reizigers in het ov worden geadviseerd om voor vertrek de actuele situatie te bekijken via de reisplanners.

Hitteprotocol

Eerder vandaag stelde Rijkswaterstaat al het hitteprotocol in voor onze provincie. Het hitteprotocol is bedoeld om automobilisten met pech op warme dagen niet langer dan nodig te laten wachten op het hete asfalt.