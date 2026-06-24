Schoolcabaret gered, maar discussie op Stedelijk Gymnasium nog niet voorbij

Een traditie van ruim dertig jaar is voorlopig gered op het Stedelijk Gymnasium Breda. De schoolleiding zette eerder een streep door de diploma-uitreiking met docentencabaret vanwege zorgen over de sociale veiligheid, maar na protesten en een petitie met meer dan 1500 handtekeningen gaat het evenement toch door. Maar de discussie is daarmee nog niet voorbij: na de zomervakantie wordt opnieuw gesproken over de toekomst van het cabaret.

Veel ouders en leerlingen begrijpen nog altijd niet waarom de school eerst een streep door de traditie zette en daar later op terugkwam. Rector Inge Rodenburg wil daar geen inhoudelijke uitleg over geven. "Waarom is er eerst zo lang nee gezegd en daarna opeens wel ja?", vraagt een ouder zich af. Volgens een leerling heeft de rector als verklaring gegeven dat ze 'de petitie recht wil doen'. In ieder geval is de opluchting onder leerlingen groot en de voorpret al begonnen. "De kinderen zitten alweer te bedenken: ga ik genoemd worden of ga ik niet genoemd worden in het cabaret?", zegt een ouder.

"Het hoort al dertig jaar bij de school, dit raakt zoveel mensen."

Hoewel het cabaret doorgaat, is de opzet van de diploma-uitreiking aangepast. De bijeenkomsten worden op 7 en 8 juli verdeeld over vier momenten en beginnen iets eerder dan gebruikelijk. Daarnaast mogen leerlingen deze keer nog maar twee gasten per persoon meenemen. "Meestal gaan de ouders mee, dus dat wordt lastig met samengestelde gezinnen", denkt een docent. "Ook opa’s en oma’s moeten nu thuisblijven."

De aangekondigde evaluatie na de zomervakantie zorgt ondertussen voor scepsis en nieuwe vragen. "Waarom?", vraagt een ouder zich af. "Het hoort al dertig jaar bij de school. Daarom raakt dit zoveel mensen."

Het Stedelijk Gymnasium in Breda. (beeld: Google Streetview)

Tijdens een overleg tussen de schoolleiding, de cabaretgroep en de leerlingenraad afgelopen vrijdag zijn alleen praktische zaken besproken. Daarbij kwamen niet de zorgen naar voren over de ruimte die docenten tijdens het cabaret krijgen. "Er is sprake van censuur", vertelt een ouder. "Docenten zouden tijdens het cabaret niet alles mogen zeggen." Volgens die ouder kwam dit onderwerp tijdens de bijeenkomst echter niet aan bod. "Eigenlijk werd bij iedere vraag gezegd: daar komen we tijdens de evaluatie nog op terug." In een brief aan ouders en leerlingen prijst rector Rodenburg de betrokkenheid van de leerlingen en verwijst ze naar de petitie. Volgens haar is door gesprekken met de leerlingenraad en leden van het cabaret gezocht naar een oplossing waardoor de cabaretvoorstelling alsnog kan doorgaan. "We hebben een goed gesprek gehad over het belang van de promotieavond", schrijft de rector.

"De leerlingen hebben nu gezegd tot hier en niet verder."

Maar door het uitblijven van concrete antwoorden verwachten betrokkenen echter dat de discussie na de zomervakantie opnieuw zal oplaaien en is de onrust nog niet weg. "Het is een overwinning voor de leerlingen", zegt een docent. "Maar de gesprekken zijn nog niet voorbij." Volgens verschillende betrokkenen gaat de discussie inmiddels over meer dan alleen het cabaret. De kwestie heeft volgens hen bestaande frustraties over de communicatie en besluitvorming binnen de school zichtbaar gemaakt. "Dit was eigenlijk de druppel", zegt een ouder. "Er was al zoveel afgenomen van ze. Reisjes hier, uitjes daar, excursies. En nu hebben leerlingen gezegd: tot hier en niet verder." Hoe breed die onvrede leeft, is niet vast te stellen. De schoolleiding wilde niet reageren op vragen van Omroep Brabant. "We zijn ontzettend blij dat het doorgaat", besluit een ouder. "Maar ik heb sterk het gevoel dat dit nog een staartje krijgt. We spreken elkaar waarschijnlijk in september weer." De betrokkenen die voor dit artikel zijn gesproken, wilden alleen anoniem reageren.

De petitie van de leerlingenraad (foto: petitie24.nl)