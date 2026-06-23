Nieuwe verkeerslichten N65 bij Helvoirt: 'Groen is de gevaarlijkste kleur'

"Ik denk dat er nu weer levens gespaard gaan worden", zegt een fietsster die net de drukke N65 bij Helvoirt is overgestoken. Rijkswaterstaat heeft de verkeerslichten op de kruising met de verkeersader tussen Tilburg en Den Bosch afgelopen weekend vervangen. De weken daarvoor regende het klachten dat de tijdelijke verkeerslichten verkeerd waren ingesteld. Er gebeurden ook twee ongelukken.

Dynamischer Afgelopen weekend heeft Rijkswaterstaat de tijdelijke verkeerslichten weggehaald en de nieuwe verkeerslichten in werking gesteld. "Fietsers zullen het verschil in afstelling amper merken", zegt een woordvoerder. Toch zijn er enkele aanpassingen aan instellingen gedaan.

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat stonden de tijdelijke verkeerslichten hetzelfde ingesteld als de lichten die er al twintig jaar stonden. "Ze zijn volgens richtlijnen ingesteld. Het moet veilig, vlot en efficiënt zijn."

"Het lijkt nu beter te gaan", is de eerste voorzichtige reactie van Martien Vromans, lijsttrekker van SamenLokaal in Vught. Hij trok eerder aan de bel omdat de verkeersveiligheid op de kruising te wensen overliet. De tijdelijke verkeerslichten zorgden volgens veel omwonenden en verkeersdeelnemers voor een onveilige situatie.

"De verkeerlichten bij Helvoirt dynamischer zijn ingesteld, wat betekent dat ze beter kunnen inspelen op het verkeersaanbod op het kruispunt. De verkeerslichten hebben in de spits een andere regeling hebben dan overdag – als het rustiger is op de weg. Dit komt de doorstroming op het kruispunt ten goede. Het kan zijn dat mensen moeten wennen aan de nieuwe situatie."

De N65 is de verbindingsweg tussen Tilburg en Den Bosch. Dagelijks rijden er zo'n 55.000 voertuigen overheen. Er geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur.

Veilig

"Ik denk dat het nu goed is, maar ik kijk nog wel goed uit." Sietske uit Helvoirt maakte maandag voor het eerst gebruik van de nieuwe verkeerslichten, maar blijft op haar hoede. "Onze kinderen moesten de weg altijd oversteken als ze naar school gingen, dus we hebben ze altijd ingepeperd goed op te letten." Haar zoon is inmiddels 21 en rijdt scooter. "Ja, mam", antwoordt haar zoon verveeld als ze waarschuwend tegen hem zegt: "Ook al is het groen, goed kijken."

"We zijn veilig overgekomen, dus niets aan de hand." Gerard Stuifbergen en zijn vrouw zijn de weg net overgestoken. Ze wonen veertig jaar in Helvoirt. In die tijd zijn er diverse dodelijke ongelukken gebeurd op de kuising. "Groen is de gevaarlijkste kleur van een verkeerslicht", verzucht Stuifbergen. "Mensen rijden hier vaak door rood."

Door rood rijden

Maandagavond ging het ondanks de nieuwe verkeerslichten toch weer mis op de kruising. Een fietser werd volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat geraakt door een automobilist die door rood reed. De auto raakte de fietser maar heel licht, waarna die weer zijn weg kon vervolgen.

Fietsers hebben nu iets meer dan 11 seconden om de weg over te steken. Die tijd is volgens Rijkswaterstaat niet anders dan in de eerdere situatie. Ook is de ontruimingstijd -de tijd tussen het moment waarop het ene stoplicht rood krijgt en het andere groen- volgens Rijkswaterstaat niet veranderd.

Komend weekend gaat de N65 weer dicht voor groot onderhoud. Van vrijdag 29 mei tot maandag 1 juni 2026 werkt Rijkswaterstaat aan de A65/N65 tussen Vught en Tilburg. De weg is dat weekend in beide richtingen afgesloten. De kruising bij Helvoirt is dan ook dicht. Behalve voor fietsers. Die kunnen de weg wel oversteken.