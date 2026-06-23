Deze mbo’ers hoeven niet te solliciteren: bedrijven staan voor ze in de rij

Hoewel sommige banen door kunstmatige intelligentie verdwijnen, lijken praktijkgerichte beroepen voorlopig juist volop toekomst te hebben. Dat merken ze ook bij Summa in Eindhoven, waar studenten worden opgeleid voor onder meer de bouw. De vraag naar hun studenten is groot en dat geldt ook voor interieurbouw. "Voor iedere student zijn er elf bedrijven om uit te kiezen."

Student Demi Houbraken merkt dat nu al. Ze wordt regelmatig benaderd door bedrijven. "Ik ben gewoon zeker dat ik een baan heb als ik hier klaar ben met school", vertelt ze. "Dat is heel fijn, want je hebt zekerheid en kunt kiezen welk bedrijf je het leukst vindt." Volgens projectleider Nirene van Brussel is de vraag naar vakmensen veel groter dan het aantal studenten dat voor een praktische opleiding kiest. "Uit onze statistieken is gebleken dat iedere student elf bedrijven heeft om uit te kiezen." Om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt, worden ze multidisciplinair opgeleid. "Zodat ze wat breder inzetbaar zijn." Gouden kansen, een heel mooie toekomst én baangarantie: volgens Van Brussel zijn dat belangrijke voordelen van de opleiding. "Het is heel goed verdienen en je krijgt al een heel net salaris waarmee je als student start, waar je alleen maar in door kunt groeien."

'Geld zat'

Ook student Ruben Fransen maakt zich geen zorgen over zijn toekomst. "Het betaalt prima, ik heb niks te klagen", vertelt hij. "Ik kan alles doen wat ik wil, dat is allemaal niet erg. Geld zat", lacht hij. Werk zal er volgens hem altijd zijn. "Ik kan altijd wel werk krijgen. Mensen willen altijd wel iets in hun huis: een nieuwe tafel, nieuwe kast of een nieuwe badkamer." Volgens Ruben komt er bij het vak meer kijken dan alleen werken met je handen. "Je werkt veel met je handen, maar je moet ook creatief zijn. Je moet de kast natuurlijk wel kunnen maken, bedenken hoe hij eruit moet zien."

Student Ruben Fransen maakt zich geen zorgen over zijn toekomst (foto: Omroep Brabant).

Juist die combinatie spreekt Demi aan. "Het zijn niet alleen de handjes, maar het is juist ook het nadenken: hoe ga je het in elkaar zetten? Hoe sluit alles goed aan? Het zijn echt de kleine dingen." Volgens haar zijn het vaak de mensen op de vloer die in de praktijk zien wat wel en niet mogelijk is. "Wij zijn de vakmensen, staan op de vloer en maken het. Die mensen van kantoor die het bedacht hebben denken dan 'wel leuk', maar wij concluderen: 'dit kan niet zo'." Het werk vraagt dus veel denkvermogen. Studenten leren op de opleiding niet alleen hoe ze iets maken, maar ook hoe ze een project aanpakken en uitvoeren. "Alle processen zijn best wel ingewikkeld", zegt Van Brussel. "Mensen hebben best wat analytisch vermogen nodig om te snappen hoe ze een project moeten aanpakken, wat ze ervoor nodig hebben en hoe ze dat zo kostenefficiënt mogelijk kunnen inrichten." 'Niet lullen, maar poetsen'

Van Brussel ziet vooral veel praktisch ingestelde studenten op de opleiding. Daar leren zij traditionele ambachten, gecombineerd met moderne technieken. "Niet lullen, maar poetsen. Dit zijn de mensen die bij heel veel verschillende klanten thuiskomen en ook in tijdsdruk iets moeten presteren. Dat geeft een bepaalde druk waar zij op getraind worden." Demi is blij dat ze voor het mbo heeft gekozen in plaats van verder te gaan op de havo. "Dit is écht mijn ding en dit vind ik echt leuk om te doen." Dat ze later een bovengemiddeld salaris kan verdienen, speelde geen rol bij haar keuze. "Maar achteraf heeft het wel veel voordelen."