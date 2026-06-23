Wermenbol krijgt gouden kans bij Willem II: 'Mooi en trots moment'

Willem II is dinsdag begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Vanwege de warmte trainen de Tilburgers deze week in de ochtend. Trainer John Stegeman werkte bij de seizoenstart vooral met jonge spelers, waaronder Sebas Wermenbol. De 19-jarige Tilburger tekende onlangs zijn eerste profcontract en mag zich laten zien bij de promovendus naar de Eredivisie. "Een contract was een jongensdroom en deze kans al helemaal."

Wermenbol is een echte jongen van de club. Op 9-jarige leeftijd verruilde hij SV Reeshof voor stadsgenoot Willem II en doorliep daar de jeugdopleiding. Onlangs tekende hij een contract voor twee seizoenen, met een optie voor nog een jaar. Onder hoofdtrainer Stegeman krijgt de voormalig jeugdinternational de kans in de voorbereiding. "Ik voetbal al meer dan de helft van mijn leven bij Willem II. Dat ik nu aansluit bij de selectie is een mooi en trots moment."

De Tilburger noemt zichzelf een aanvallende middenvelder met creativiteit. "Ik ben goed aan de bal, kan een steekbal geven en kan goed de ruimtes bespelen. Voor mij is het nu belangrijk om ervaring op te doen tussen de ervaren jongens. Hopelijk kan ik aanhaken bij het niveau. De eerste training was mede door de warmte pittig, maar het ging goed."

"Ik kijk uit naar de Eredivisie, zoals spelen in het Philips Stadion, De Kuip of Johan Cruijff ArenA."

Zijn grote voorbeeld is Frenkie de Jong, die ook jarenlang in de jeugdopleiding van Willem II speelde. "De Jong heeft ontzettend veel kwaliteiten, al speelt hij in een andere rol op het middenveld dan ik. Toen hij nog bij Willem II speelde, heeft hij een gasttraining aan ons team gegeven. Als jonge jongen ben ik met hem op de foto geweest. Als ik ooit zijn niveau zou kunnen aantikken, is dat geweldig. Maar zover is het nog lang niet. Ik blijf met beide benen op de grond staan." Medespeler Siegert Baartmans meldde zich dinsdag ook bij de eerste training van het nieuwe seizoen. De 20-jarige spits debuteerde vorig seizoen en brak door met 23 competitiewedstrijden. "Ik hoop dat ik in de Eredivisie net zoveel aan spelen toekom en dat ik belangrijk voor de ploeg kan zijn. Ik kijk in ieder geval uit naar de Eredivisie, zoals spelen in het Philips Stadion, De Kuip of de Johan Cruijff ArenA."

"Iedere dag aan gedacht, het was een voetbalsprookje."

Het voetballen had Baartmans gemist. Ondanks de warmte genoot hij van de start van de voorbereiding. En hij blijft, net als in zijn vakantie, nog even genieten van de promotie naar de Eredivisie. "Ik heb er iedere dag aan gedacht, het was een voetbalsprookje. Alles klopte, het was een geweldige tijd."

Oefenwedstrijd Willem II-trainer John Stegeman kon tijdens de eerste training onder andere nog niet beschikken over de geblesseerden Thomas Verheydt, Uriel van Aalst, Anass Zarrouk, Amine Lachkar en Jari Schuurman. De club hoopt op korte termijn versterkingen te presenteren. Willem II speelt komende zaterdag traditiegetrouw de eerste oefenwedstrijd tegen RKDSV Diessen. Het duel begint om 14.30 uur op Sportpark De Alsie.