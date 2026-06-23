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Smog verwacht in Brabant, RIVM waarschuwt mensen met luchtwegproblemen

Vandaag om 14:45 • Aangepast vandaag om 15:09
Smog kan voor luchtwegproblemen zorgen.
Smog kan voor luchtwegproblemen zorgen.

Woensdag en donderdag wordt de luchtkwaliteit in het zuiden van het land slecht door smog. Daarvoor waarschuwt het RIVM.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Op woensdag is de kans op smog het grootst in het midden en westen van Brabant. Op donderdag wordt smog verwacht ten zuiden van de lijn Leiden-Amersfoort-Apeldoorn. 

Oorzaak smog
Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat, schrijft het RIVM. Het kan leiden tot meer luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie.

Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. Kinderen, ouderen en astmapatiënten zijn relatief vaak gevoelig voor smog. Het advies geldt vooral in de namiddag en de vroege avond, dan is de lucht volgens het RIVM het meest verontreinigd.

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