DippieDoe zet alles klaar tegen de hitte, maar dertien scholen blijven weg

Attractiepark DippieDoe in Best heeft deze week voor dertien scholen een schoolreisje verplaatst vanwege de warmte. "We hebben alle scholen actief benaderd en hen gratis de optie gegeven dat hun schoolreisje uitgesteld kan worden", zegt een woordvoerder.

Het attractiepark met een binnen- en een buitengedeelte ligt aan recreatieplas Aquabest. "Iedereen die hier komt, mag ook naar het water, maar dit raden we af voor heel jonge kinderen of kinderen zonder zwemdiploma. We laten de scholen ook weten dat zij verantwoordelijk zijn als ze gaan zwemmen", vertelt de woordvoerder.

DippieDoe heeft voor deze warme dagen extra maatregelen getroffen. Zo is er iedere dag een extra EHBO-er aanwezig. "Binnen hebben we een koelsysteem, maar dat werkt minder goed dan airco. Het is nu soms binnen 25 graden. Die extra EHBO moet dan in de gaten houden dat kinderen door hun enthousiasme niet oververhit raken tijdens het spelen."

Verkoeling

Daarnaast zijn er buiten, naast de gebruikelijke spandoeken die schaduw brengen, extra tenten geplaatst voor nog meer plekken uit de zon. "Buiten staat ook een vernevelaar die wat verkoeling brengt, zijn er waterpunten en is er zonnebrand", voegt de woordvoerder toe.

Overigens is het altijd mogelijk om gratis schoolreisjes te verzetten. "Maar vanwege de verwachte hitte leek het ons een goed idee om scholen hier op te attenderen", zegt de woordvoerder van het attractiepark. "Dertien scholen die er dan ook gebruik van maken is veel, maar niet onoverkomelijk. Om een indruk te geven: dinsdag hebben we veertien scholen op bezoek."