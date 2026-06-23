De wolf rukt weer op in Brabant: negen schapen doodgebeten sinds februari
Sinds januari zijn in Brabant negen schapen doodgebeten door een wolf. Dat blijkt uit een inventarisatie van cijfers van BIJ12, de organisatie die wolfaanvallen en -waarnemingen bijhoudt. DNA-onderzoek bevestigde in deze gevallen dat het om een wolf ging.
De eerste keer dat de wolf dit jaar weer opdook in de provincie, was in februari in Etten-Leur. Bij die aanval werden drie schapen doodgebeten. De voederpartij van de wolf gebeurde op 6 februari. Een dag later was het opnieuw raak, niet veel verderop in Rijsbergen. Daar werd één schaap omgebracht door het dier.
Recente aanval
In april ging het twee keer kort na elkaar mis in Zundert. Bij die aanvallen werden in totaal vier schapen gedood. Ook werd een schaap niet meer teruggevonden. Dat dier staat bij BIJ12 geregistreerd als vermist.
De meest recente aanval was in Heusden. Daar werd op 8 mei een schaap doodgebeten. In totaal gaat het dit jaar om negen gedode schapen in Brabant.
In april werd nog een wolf gespot en op beeld vastgelegd in Goirle. Het dier leek gewond aan zijn poot en hinkte over de stoep door het dorp. Een echtpaar botste op de fiets bijna op het dier.
Hongerige opmars
De wolf lijkt daarmee aan een hongerige opmars bezig. In de eerste zes maanden van vorig jaar sloeg de wolf in Brabant slechts drie keer toe. Daarbij kwamen drie schapen en één alpaca om het leven.
Over heel 2025 werden in Brabant twaalf schapen, één alpaca en één rund gedood door een wolf. Ook raakten twee schapen gewond. Een van die dieren moest uiteindelijk worden ingeslapen. In 2024 werden negentien schapen en één geit gedood.
BIJ12 registreert wolfwaarnemingen en aanvallen namens de provincies. De organisatie brengt ook in kaart of dieren gewond raken of na een aanval alsnog moeten worden geëuthanaseerd.
Wanneer een hobbyhouder of veehouder na een aanval melding doet bij BIJ12, wordt een inspecteur naar de plek gestuurd. Daar wordt onderzoek gedaan naar sporen, er wordt sectie verricht op het dier en DNA-materiaal gaat naar het lab. Zo wordt vastgesteld of er inderdaad sprake is van een wolfaanval.
Schadevergoeding
Getroffen dierenhouders kunnen een schadevergoeding krijgen via BIJ12. In 2025 werd in Brabant in totaal 7.535,36 euro aan schadevergoeding uitgekeerd. Dit jaar staat de teller vooralsnog op 2.358,64 euro. Een aantal zaken waarbij schapen zijn gedood, is nog niet uitgekeerd omdat het onderzoek nog loopt.
Hoewel de wolf in Brabant vergeleken met voorgaande jaren iets actiever lijkt, verbleekt het aantal bevestigde aanvallen bij provincies waar de wolf veel vaker toeslaat. In Gelderland werden in de eerste helft van dit jaar alleen al ongeveer 673 dieren gedood, waaronder alpaca’s, pony’s, schapen en runderen.