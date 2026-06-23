De wolf rukt weer op in Brabant: negen schapen doodgebeten sinds februari

Sinds januari zijn in Brabant negen schapen doodgebeten door een wolf. Dat blijkt uit een inventarisatie van cijfers van BIJ12, de organisatie die wolfaanvallen en -waarnemingen bijhoudt. DNA-onderzoek bevestigde in deze gevallen dat het om een wolf ging.

De eerste keer dat de wolf dit jaar weer opdook in de provincie, was in februari in Etten-Leur. Bij die aanval werden drie schapen doodgebeten. De voederpartij van de wolf gebeurde op 6 februari. Een dag later was het opnieuw raak, niet veel verderop in Rijsbergen. Daar werd één schaap omgebracht door het dier. Recente aanval

In april ging het twee keer kort na elkaar mis in Zundert. Bij die aanvallen werden in totaal vier schapen gedood. Ook werd een schaap niet meer teruggevonden. Dat dier staat bij BIJ12 geregistreerd als vermist. De meest recente aanval was in Heusden. Daar werd op 8 mei een schaap doodgebeten. In totaal gaat het dit jaar om negen gedode schapen in Brabant.

In april werd nog een wolf gespot en op beeld vastgelegd in Goirle. Het dier leek gewond aan zijn poot en hinkte over de stoep door het dorp. Een echtpaar botste op de fiets bijna op het dier.

De wolf liep in april over de weg en door het dorp in Goirle.