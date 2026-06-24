In Hoogerheide wonen muizen in eigen huizen en met eigen verhalen

Het ‘kleinste geheim van Nederland’ heeft snorharen, kleine pootjes en zit verstopt achter piepkleine deurtjes in Hoogerheide. Wie door het dorp wandelt en goed om zich heen kijkt, ontdekt steeds meer sporen van Muizendrecht: een verborgen wereld waar muizen hun eigen huizen, verhalen en avonturen hebben.

“Nee, dit is geen fantasiewereld. Voor mij bestaan de muizen echt”, lacht Chantal terwijl ze het tuinhekje opent van Foxwood Nest. Het pastelkleurige huis aan de Kloosterstraat ademt de sfeer van een Engels landhuis en vormt het middelpunt van de muizenwereld die zij bedacht. “Ik kwam op het idee omdat ik vind dat we wat vaker stil mogen staan bij de kleine dingen in het leven. We hebben daar tegenwoordig minder aandacht voor, terwijl juist daarin het echte geluk schuilt. Het mag allemaal ook wat luchtiger, met meer aandacht voor elkaar en de kleine momenten. Dat is waar de muizen voor staan”, vertelt Chantal. Muizendrechters hebben alles wat ze kunnen wensen

Achter het piepkleine deurtje naast haar voordeur woont Chanty Foxwood, de bekendste inwoner van Muizendrecht. “Ze heeft hier net nog gezwommen in het zwembad”, zegt Chantal. Naast een zwembad beschikken Chanty en haar muizenvriendjes ook over een golfbaan. Alles op slechts enkele vierkante centimeters in de voortuin van Foxwood Nest.

Wie zelf een kijkje wil nemen in de wonderlijke wereld van Muizendrecht, kan een plattegrondje trekken uit een nostalgische kauwgomballenautomaat. Het huis van Chantal aan de Kloosterstraat is het startpunt van een wandelroute door Hoogerheide. Muizengids Chanty leidt bezoekers langs de verscholen muizendeurtjes. De QR-codes op de muizenkaart vertellen de verhalen van de inwoners van Muizendrecht.

"Eerst dacht ik aan kabouters, maar muizen vind ik veel leuker."

“Kinderen zijn er dol op, maar ik zie ook regelmatig volwassenen met een plattegrondje op pad gaan”, vertelt Chantal. “Muizendrecht heeft inmiddels heel wat harten gestolen. Iedereen beleeft het op zijn eigen manier en het brengt plezier in het dorp. Pas kwamen hier zelfs mensen uit Utrecht kijken en er komen ook steeds meer Belgen op bezoek.” De liefde voor miniaturen zit er bij Chantal al jarenlang in. “Ik maakte vroeger al kleine stoeltjes en andere miniatuurspullen. Eerst dacht ik nog aan kabouters, maar daar had ik niet zoveel mee. Muizen vind ik veel leuker. Ze zijn ook zo schattig.” Aan nieuwe ideeën heeft Chantal geen gebrek. Soms wordt ze midden in de nacht wakker en moet ze meteen iets opschrijven voordat ze het vergeet. Veel van de verhalen en avonturen van de bewoners van Muizendrecht schrijft ze op in de Muizenkrant die uit dezelfde kauwgomballenautomaat voor iedereen verkrijgbaar is. Een klein aantal exemplaren verspreiden de muizen zelf bij mensen in de buurt. Wat Chantal betreft, komen er nog veel meer muizenpersonages bij. En wie weet: als het aantal bewoners in dit piepkleine dorp zo blijft groeien, moet Hoogerheide straks rekening houden met zijn allerkleinste uitbreidingswijk. De muizenbakkerij met kaasbroodjes is inmiddels geopend.