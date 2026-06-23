Tropische dag eindigde in een ramp: tien jaar na hagelstorm in Luyksgestel

Wat begon als een tropische zomerdag zoals nu, eindigde precies tien jaar geleden in een ramp voor Luyksgestel. Een verwoestende hagelstorm veroorzaakte voor honderden miljoenen euro's schade. Hagelstenen zo groot als tennisballen sloegen daken, auto's en kassen aan diggelen. Tien jaar later staat het noodweer nog altijd in het geheugen van veel inwoners gegrift.

Marieke (51) kan zich de avond van 23 juni 2016 nog moeiteloos herinneren. "Mijn man en ik stonden buiten te kijken naar het gerommel en zagen de pikzwarte lucht van twee kanten naderen. Het voelde onheilspellend en we zeiden tegen elkaar, nu snel naar binnen. Nog geen minuut later ging het los, verschrikkelijk. In een mum van tijd veranderde het dak van ons huis in gatenkaas."

"De grootste ijsklomp heeft zeven jaar bij ons in de vriezer gelegen

Mariekes zoontje van vijf werd wakker van het kabaal en stond huilend beneden. "Toen de hagelstorm voorbij was, zei ik tegen hem, kom, we gaan naar buiten en dan mag je de grootste ijsklomp uitzoeken. Die heeft nog zeven jaar bij ons in de vriezer gelegen", lacht ze. De schade aan het huis was niet te overzien, zo'n beetje alle dakpannen waren kapot en het regenwater stroomde naar binnen. "Mijn man is gelukkig handig, die is meteen nieuwe pannen gaan halen en binnen twee dagen lag alles er weer netjes bij. We waren de eersten, de rest van het dorp lag er als een oorlogsgebied bij. Toen hadden we tijd om anderen te helpen."

Saamhorigheid, dat is wat er ontstond na de ramp, zegt Marieke. "Iedereen zat in hetzelfde schuitje. Er was radeloosheid en verdriet, maar met z'n allen zetten we de schouders eronder om alles te herstellen." Velen gingen dat weekend toch naar de dorpskermis voor een verzetje, herinnert Marieke zich. "Toen de dj riep 'Handjes in de lucht' riep, kon bijna niemand z'n armen omhoog krijgen, zo'n spierpijn hadden we van het intensieve werken. Ja, het heeft ons dorp dichter bij elkaar gebracht."

"Met zulk mooie weer ben ik altijd bang dat het weer terugkomt."

Een oudere dame die net met haar boodschappen de supermarkt komt uitlopen, heeft geen behoefte om te praten over het moment dat haar dorp de volle laag kreeg van de hagelstenen. "Het heeft zoveel met me gedaan, ik wil het liever niet meer oprakelen", zegt ze. "Met zulk mooi weer ben ik altijd bang dat het weer terugkomt." Roland (58) was weggeweest voor zijn werk en kwam de dag na het noodweer terug. "Ik wist niet wat ik zag. Overal de daken kapot, de auto's vernield, takken over de straten. Er lagen zelfs dode duiven op het gras die door de hagel waren neergehaald." Ook zijn boerderij kreeg de volle laag. "Alsof ze met een mitrailleur op het dak hadden staan schieten, zo erg was het. We hadden 35.000 euro schade, maar gelukkig had ik het juiste vakje aangekruist bij de verzekering."

Autoruiten sneuvelden door het natuurgeweld. (archieffoto: Daisy Schalkens)