OM hield oud-burgemeester met spoed aan uit angst voor kindermisbruik
Het Openbaar Ministerie (OM) besloot de oud-burgemeester van Vessem, Wintelre en Knegsel in februari met spoed aan te houden uit angst dat hij kinderen zou gaan misbruiken. Die vrees ontstond na het lezen van seksueel expliciete chats van Herman J. met een onbekende man. De officier van justitie zei dat dinsdag tijdens het proces tegen de 77-jarige verdachte.
J. zit vast voor het bezit en verspreiden van kinderporno en ontucht met een jongere man. Als het aan het OM ligt, krijgt hij een jaar cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Dat meldt Rijnmond.
J. was burgemeester van de gemeente Vessem, Wintelre en Knegsel van 1988 tot en met 1996. Daarna werd hij burgemeester van het Zuid-Hollandse Hendrik-Ido-Ambacht. Dat bleef hij tot 2011.
In pak in de zaal
De oud-burgemeester zit dinsdag tijdens de zitting keurig in het pak achter de tafel en draait de microfoon routineus naar zich toe. Hij is gewend in het openbaar te spreken, maar dit is even anders: niet de raadszaal maar de rechtszaal. Hij leidt de vergadering niet maar moet zich verdedigen. Zijn stem trilt regelmatig van de emoties.
In het begin van de zitting heeft Herman J. nog de houding van een man die het allemaal is overkomen. Ja, de kinderporno kan hij niet ontkennen. Maar: “Ik ben er nooit naar op zoek geweest, ik kreeg het toegestuurd door een ander. Ik ben ook erg onhandig met computers. Mijn secretaresses deden altijd mijn email.”
Die ander is ‘meneer D.’ die contact met hem legde op Snapchat. “Ik weet niet eens wie het is. Hij zocht werk en dacht dat ik hem kon helpen.” D. stuurt kinderporno. “Ik heb het eerste bestand nog bekeken maar toen niets meer geopend. Ik vind het weerzinwekkend.”
De rechter gaat het dan opsommen: in totaal 1036 foto’s en video’s met kinderporno, opgeslagen op zeven verschillende plaatsen: mobieltjes, laptop, externe harde schijf, usb-sticks. Soms in mapjes ondergebracht, zoals ‘belastingen2’. “Hoe onhandig bent u geweest?’, wil de rechter weten.
Verklaring
Dat is niet alles. Op zijn telefoon blijken woorden opgeslagen, die het zoeken vergemakkelijken: ‘gay-rape’, ‘Satan-seks’, ‘toyboy’ en ‘kinderkutjes’. J. geeft een verklaring: “Ik was op zoek naar het wereldje erachter. Om het te begrijpen, niet om het te bekijken. Ik heb de afbeeldingen op die eerste paar na nooit gezien.”
De rechter draait de duimschroeven verder aan en vermeldt de expliciete chats die Herman J. voerde met ‘D.’ “De inhoud daarvan ga ik hier niet in het openbaar vertellen, maar dit vraagt om een verklaring.”
J. vertelt dan dat hij last had van ‘fysieke ongemakken’, doelend op erectieproblemen. “Ik ging op zoek naar prikkels”. Door het praten over kinderporno? “Nou ja, ik dacht: wie weet helpt het.”
De officier van justitie spreekt van “zeer zorgelijke” chats. “De gesprekken gaan steeds over seks met kleine meisjes. Verdachte en D. fantaseren op zeer expliciete wijze over een trio. Juist omdat die chats zo concreet zijn, raakt het onderzoek in een stroomversnelling. Om te voorkomen dat het misbruik daadwerkelijk zal plaatsvinden, wordt besloten verdachte op dat moment aan te houden.”
Aangifte
Er ligt dan al een aangifte van ontucht, met een jongere man. Die stelt dat hij tussen 2005 en 2016 geregeld contact had met J., als burgemeester en tijdens diens pensionering. Uit zijn slachtofferverklaring: “Het was een angstige tijd. Ondanks dat ik het steeds afweerde, bleef hij me aanraken. Het moest geheim blijven. Dat is ook nu zijn houding: stommetjes spelen. Hij laat je in je hempje staan.”
De man is niet naar de rechtbank in Dordrecht gekomen, uit angst dat hij zijn trauma’s gaat herbeleven. De reactie van J. is kort en duidelijk: “Ik herken me hier totaal niet in. Ik heb hem hooguit een keer op de wang aangeraakt, maar niet op andere plekken. Het was ook zeker niet seksueel. Het is een kwetsbare man waar ik een luisterend oor voor was.”
Hij heeft nog een boodschap voor de man: “Zeg tegen hem dat ik niet boos op hem ben. Ik heb heel veel voor hem gedaan.”
De officier van justitie noemt deze verklaring en die over de kinderporno “totaal ongeloofwaardig.” Juist daarom wil zij ook dat Herman J. na zijn detentie begeleid wordt. “Tot nu toe heeft hij geen openheid van zaken gegeven en geen verantwoordelijkheid genomen. Verdachte heeft behandeling nodig.”
'Geen goed beeld'
J. benadrukt dat er geen stoornissen bij hem zijn vastgesteld, zoals pedofilie. Maar volgens het OM sluiten de deskundigen het ook niet uit. “Ze hebben geen goed beeld van hem gekregen.”
De oud-burgemeester zegt tot slot dat het hem zwaar valt in de gevangenis te zitten. De functies van vertrouwenspersoon bij voetbalvereniging ASWH en ambtenaar bij de burgerlijke stand legt hij neer.
“Ik heb hier spijt van. Het gaat nooit meer gebeuren, ik schaam mij ervoor.” Huilend: “Mijn beste psycholoog is mijn vrouw.”
De rechter in Dordrecht doet op 7 juli uitspraak.