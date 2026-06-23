OM hield oud-burgemeester met spoed aan uit angst voor kindermisbruik

Het Openbaar Ministerie (OM) besloot de oud-burgemeester van Vessem, Wintelre en Knegsel in februari met spoed aan te houden uit angst dat hij kinderen zou gaan misbruiken. Die vrees ontstond na het lezen van seksueel expliciete chats van Herman J. met een onbekende man. De officier van justitie zei dat dinsdag tijdens het proces tegen de 77-jarige verdachte.

J. zit vast voor het bezit en verspreiden van kinderporno en ontucht met een jongere man. Als het aan het OM ligt, krijgt hij een jaar cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Dat meldt Rijnmond.

J. was burgemeester van de gemeente Vessem, Wintelre en Knegsel van 1988 tot en met 1996. Daarna werd hij burgemeester van het Zuid-Hollandse Hendrik-Ido-Ambacht. Dat bleef hij tot 2011.

In pak in de zaal

De oud-burgemeester zit dinsdag tijdens de zitting keurig in het pak achter de tafel en draait de microfoon routineus naar zich toe. Hij is gewend in het openbaar te spreken, maar dit is even anders: niet de raadszaal maar de rechtszaal. Hij leidt de vergadering niet maar moet zich verdedigen. Zijn stem trilt regelmatig van de emoties.

In het begin van de zitting heeft Herman J. nog de houding van een man die het allemaal is overkomen. Ja, de kinderporno kan hij niet ontkennen. Maar: “Ik ben er nooit naar op zoek geweest, ik kreeg het toegestuurd door een ander. Ik ben ook erg onhandig met computers. Mijn secretaresses deden altijd mijn email.”

Die ander is ‘meneer D.’ die contact met hem legde op Snapchat. “Ik weet niet eens wie het is. Hij zocht werk en dacht dat ik hem kon helpen.” D. stuurt kinderporno. “Ik heb het eerste bestand nog bekeken maar toen niets meer geopend. Ik vind het weerzinwekkend.”

De rechter gaat het dan opsommen: in totaal 1036 foto’s en video’s met kinderporno, opgeslagen op zeven verschillende plaatsen: mobieltjes, laptop, externe harde schijf, usb-sticks. Soms in mapjes ondergebracht, zoals ‘belastingen2’. “Hoe onhandig bent u geweest?’, wil de rechter weten.

Verklaring

Dat is niet alles. Op zijn telefoon blijken woorden opgeslagen, die het zoeken vergemakkelijken: ‘gay-rape’, ‘Satan-seks’, ‘toyboy’ en ‘kinderkutjes’. J. geeft een verklaring: “Ik was op zoek naar het wereldje erachter. Om het te begrijpen, niet om het te bekijken. Ik heb de afbeeldingen op die eerste paar na nooit gezien.”