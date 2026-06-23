Aap ontsnapt uit Beekse Bergen en is meerdere keren gezien in de omgeving

Uit Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is afgelopen weekend een aap ontsnapt. Het gaat om een mannelijke kuifmangabey die niet gevaarlijk is voor mensen of huisdieren, bevestigt een woordvoerster van het park na berichtgeving door het Brabants Dagblad.

De aap is mogelijk zaterdag ontsnapt. De kuifmangabeys leven in Beekse Bergen op een eiland. Het ontsnapte mannetje is mogelijk de gracht overgezwommen, terwijl dat volgens de woordvoerster eigenlijk niet voor mogelijk werd gehouden.

Het dier is al meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Dinsdag was die in Esbeek.

Niet zelf vangen

De woordvoerster laat weten dat mensen een nummer op de website van Beekse Bergen kunnen bellen als ze de aap zien. Ze heeft liever niet dat mensen het dier zelf gaan vangen of benaderen. Beekse Bergen zal het dier proberen te vangen door hem te verdoven.

Bij het Brabants Dagblad is te zien dat een vrouw de aap filmt terwijl ze haar hond uitlaat.

Het is niet de eerste keer dat een dier ontsnapt uit het safaripark. Half mei was een cheetah niet meer in het verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers. Een dierenarts wist uren later het dier te verdoven.