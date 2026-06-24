Weer dixi in brand in Breda: veel schade aan gevel van huis

Een Dixi die tegen de gevel van een leegstaand huis aan de Pelmolenstraat in Breda stond, is dinsdagnacht volledig uitgebrand. Door de brand liep het huis veel schade op. Brandstichting wordt door de politie niet uitgesloten.

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Door de hitte van de brand raakte de gevel beschadigd. Ook sprongen meerdere ramen van het huis. De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te blussen. De politie heeft onderzoek gedaan.