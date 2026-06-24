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Ontdek

Weer dixi in brand in Breda: veel schade aan gevel van huis

Vandaag om 05:50

Een Dixi die tegen de gevel van een leegstaand huis aan de Pelmolenstraat in Breda stond, is dinsdagnacht volledig uitgebrand. Door de brand liep het huis veel schade op. Brandstichting wordt door de politie niet uitgesloten. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Door de hitte van de brand raakte de gevel beschadigd. Ook sprongen meerdere ramen van het huis. De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te blussen. De politie heeft onderzoek gedaan.

De afgelopen maanden vlogen meerdere mobiele toiletten in brand in Breda. Meestal worden de dixi's in brand gestoken.

'Kort maar hevig'
Een bewoner aan de overzijde van de straat liet weten dat de brand 'kort maar zeer hevig' was. De politie startte een buurtonderzoek en heeft camerabeelden uit de omgeving verzameld.

Omdat het huis leeg stond, raakte niemand gewond. 

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